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【中美制裁】微軟Window隨時斷供中國？　微軟：不符事實

即市財經 11:14 2020/08/10

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中美關係惡化，美國政府施壓逼令字節跳動出售TikTok美國業務，微軟（Microsoft，美：MSFT）承認正與字節跳動談判。內地傳媒最新指，微軟近期修改服務協議，若美國下達禁令，微軟可能無法支持作業程式Windows 服務。微軟回應查詢時指，近日某些個別社交媒體對微軟服務條款全球性更新的謠言，不符合事實，但未直接回應條款爭議。

微軟稱：

我們為中國用戶提供服務的承諾堅定不移

內地傳媒報道，微軟在責任限制條款中指出：

對於因超出微軟合理控制範圍的情況（例如，勞資糾紛、不可抗力、戰爭或恐怖主義行為、惡意破壞、意外事故或遵守任何適用法律或政府命令）而導致微軟無法履行或延遲履行其義務，微軟對此不承擔任何責任或義務。

內地傳媒演繹為若美國禁止微軟向中國機構或者個人使用微軟軟件，微軟公司概不負責。

自宣布有意收購TikTok業務以來，微軟過去一周股價累升4%。

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編輯：麥德銘

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