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【美股焦點】涉及股權內幕交易　美國政府暫停向柯達借貸

股樓投資 16:06 2020/08/10

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老牌菲林生產商柯達（Kodak）獲批美國政府資助生產藥物材料，柯達公司股價一周內由2美元急升60美元，外媒報導稱，部分管理層在獲得資助消息公布前，提前獲得認購權。

據外媒報導，美國民主黨國會議員要求證券交易委員會，調查柯達公司及其高層的證券交易。美國國際發展金融公司（DFC）已經於7月28日已與柯達簽署7.65億美元貸款協議，惟DFC指有關指控引發當局關注，因此將暫停審批該項貸款，直至有關指控完結。

相關文章：【美股分析】科技股股價飆升　分析師：「FAAMG」有修正風險

柯達在消息公布前股價約為2.1美元，其後一度抽高至60美元。上周五（7日）股價已經回落至14.88美元，大跌7.6%。

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撰文 : 李勝男

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