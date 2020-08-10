【疫轉全球】如果研發不出疫苗  有沒有Plan B？

新冠疫苗研發如火如荼，有指取快今年年尾面世。各藥廠加緊工作希望成為領先者推出新疫苗飲「頭啖湯」，全世界正寄望疫苗快點面世結束疫情。但如果一直研發不出疫苗，世界會怎樣？

美國哈佛醫學院教授William A. Haseltine最近就寫了一篇文章，題為「如果沒有新冠肺炎疫苗」（What if there’s no Covid vaccine)，他在研究愛滋病及人類基因被視為重要人物，由他這位有份量人物提出這個問題，自然引起討論，也值得深思。

研發新疫苗最快亦需要18個月，萬一新疫苗成效不彰，或者有太強副作用等，疫苗都不能推出巿場，而這個風險的確存在。有份研究愛滋病的Haseltine就指，研發不出疫苗對抗新病，並不出奇，愛滋病是其一，40多年來有3200萬人因愛滋病去世，但至今仍然未有研發出有效疫苗。

他又指將疫苗打入人體，令身體辨識新病毒，從而動起來抵抗。但根據一項研究，新冠肺炎病毒情況有點不同，並非每個感染病毒的人都會產生清除病毒所必需的中和抗體，即使人體的免疫系統可以清除病毒，病原體也可能重新進入該系統並再次引起疾病。這令要研發出有效的新冠疫苗增加難度。

疫苗研發不出，Haseltine指也不要絕望。現時有不少專家正找出治療方法，這比研發疫苗可能會快一點。有人形容為Plan B。例如已在《科學》雜誌上發表的一項研究中，研究人員宣布他們發現了兩種抑制SARS-CoV-2蛋白酶的新藥物。在試管實驗中，他們發現這些化學物質可以與蛋白酶結合併阻止複制。即使沒有疫苗阻止新冠病毒散播，但不幸感染了，還可以醫治，減低傳播。

新冠疫苗未出現前，有專家指全世界隨時隨地進入「Covid-ready」的狀態，即是每個人懷疑有新冠肺炎的病徵，都需立即自我隔離；當感染數字到達某一水平，政府就需重啟社交距離及封城等措施，這情況將可能會時而出現，經濟完全復甦將可能更漫長。

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