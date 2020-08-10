  • 32°C
香港時間 : 2020810日 (一) 15:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫轉全球】如果研發不出疫苗  有沒有Plan B？

環球政經 11:16 2020/08/10

分享：

新冠疫苗研發如火如荼，有指取快今年年尾面世。各藥廠加緊工作希望成為領先者推出新疫苗飲「頭啖湯」，全世界正寄望疫苗快點面世結束疫情。但如果一直研發不出疫苗，世界會怎樣？

美國哈佛醫學院教授William A. Haseltine最近就寫了一篇文章，題為「如果沒有新冠肺炎疫苗」（What if there’s no Covid vaccine)，他在研究愛滋病及人類基因被視為重要人物，由他這位有份量人物提出這個問題，自然引起討論，也值得深思。

研發新疫苗最快亦需要18個月，萬一新疫苗成效不彰，或者有太強副作用等，疫苗都不能推出巿場，而這個風險的確存在。有份研究愛滋病的Haseltine就指，研發不出疫苗對抗新病，並不出奇，愛滋病是其一，40多年來有3200萬人因愛滋病去世，但至今仍然未有研發出有效疫苗。

他又指將疫苗打入人體，令身體辨識新病毒，從而動起來抵抗。但根據一項研究，新冠肺炎病毒情況有點不同，並非每個感染病毒的人都會產生清除病毒所必需的中和抗體，即使人體的免疫系統可以清除病毒，病原體也可能重新進入該系統並再次引起疾病。這令要研發出有效的新冠疫苗增加難度。

疫苗研發不出，Haseltine指也不要絕望。現時有不少專家正找出治療方法，這比研發疫苗可能會快一點。有人形容為Plan B。例如已在《科學》雜誌上發表的一項研究中，研究人員宣布他們發現了兩種抑制SARS-CoV-2蛋白酶的新藥物。在試管實驗中，他們發現這些化學物質可以與蛋白酶結合併阻止複制。即使沒有疫苗阻止新冠病毒散播，但不幸感染了，還可以醫治，減低傳播。

新冠疫苗未出現前，有專家指全世界隨時隨地進入「Covid-ready」的狀態，即是每個人懷疑有新冠肺炎的病徵，都需立即自我隔離；當感染數字到達某一水平，政府就需重啟社交距離及封城等措施，這情況將可能會時而出現，經濟完全復甦將可能更漫長。

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 鄭靜珊

上一篇文章

【宏觀中國】人行再三為政策定調　易綱：總量適度、精準導向

下一篇文章

【微信禁令】最強蘋果分析師郭明錤　封殺微信iPhone銷量或跌三成　蘋概股下跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【宏觀中國】金價創歷史新高　大媽怕見財化水排隊賣金
【宏觀中國】金價創歷史新高　大媽怕見財化水排隊賣金
【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖
【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇