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【iOS壟斷】Facebook Gaming iOS上架受限制　僅提供直播功能

科技 10:57 2020/08/10

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FB Gaming現時已推出網頁版與手機版，最近就傳出iOS上架受到限制，只能提供直播功能，無法在程式中玩遊戲。（Twitter截圖）

Facebook今年4月宣佈推出Facebook Gaming遊戲直播平台，結合遊戲和直播功能，展現對抗Twitch、YouTube的野心。現時已推出網頁版與手機版，但iOS版本一直未有消息，最近就傳出iOS上架受到限制，只能提供直播功能，無法在程式中玩遊戲。

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據悉，Facebook Gaming App原定將iOS與Android版本同時推出，但被Apple多次退回申請，指程式不能以遊戲平台為主要功能。而Facebook亦有提交Android平台的數據，表示程式中有95%的活動都與直播相關，其主要功能並不是遊戲，但Apple仍然不理。Facebook最後只好在iOS App Store推出的版本中刪除遊戲的部分。

對此，Fb營運總監Sheryl Sandberg表示無奈，又指出公司必須完全刪除遊戲功能，才能獲得Apple對獨立Facebook Gaming App的認可，意味著iOS的用戶體驗將比不上使用Android版本的用戶。

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實際上，Facebook並不是唯一一個在Apple政策下的受害者，例如Microsoft  xCloud、Google Stadia等提供第三方遊戲的雲端遊戲平台，也無法在App Store上架。Apple強調公司本身設有「雲端運算程式的簡化客戶端不適用於App Store」的規定，但市場卻認為這與Apple無法從雲端平台獲利，以及無法控制平台遊戲內容有關。

責任編輯：施雯雯

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