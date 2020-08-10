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【微信禁令】最強蘋果分析師郭明錤　封殺微信iPhone銷量或跌三成　蘋概股下跌

股樓投資 11:01 2020/08/10

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美國總統特朗普（Donald Trump）上周四（6日）發布行政命令禁止微信（WeChat），周日（9日）「最強蘋果分析師」、天風國際分析師郭明錤表示，美國政府封殺微信對 iPhone 銷量影響最大，在悲觀的情境下，iPhone 出貨量將減少 25–30%。

相關文章：【騰訊禁令】蘋果將下架微信　或損iPhone內地銷量

郭明錤指出，最悲觀的情境是蘋果移除全球App Store上的微信，屆時蘋果硬件產品在中國銷量將大受衝擊，預期iPhone出貨量將損失25%至30%，其他蘋果硬件設備，包括AirPods、iPad、Apple Watch、Mac等年出貨量則下調15%至25%。

樂觀情境下，若僅美國App Store下架微信，iPhone出貨量料跌3%至6%，其他蘋果硬件設備料損失不超過3%銷量。

郭明錤建議投資者，可以減少持有某些蘋果供應鏈股票，以降低投資組合風險。周一（10日）蘋果概念股開市走低，截止上午10時25分，瑞聲 （02018） 跌近5.2%，最新報58.05元；舜宇 （02382） 跌2.56%，報141.1元。

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撰文 : 李勝男

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