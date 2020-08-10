【華為風暴】中芯台積電料齊斷供華為　中芯國際獲大行唱好照跌7%

▲ 中芯績後獲大行升目標價照跌逾半成。

受美國制裁影響，台積電TSMC（台：2330；美：TSM）停止提供代工，華為旗下麒麟晶片在9月15日之後將會無法生產。中芯國際 （00981） 也料受制美國制裁而停供華為，中芯國際聯合首席執行官梁孟松在業績會上表示，會有很多其他客戶進入公司的有限產能，應可以控制影響。即使中芯國際在績後獲多家券商調升目標價，但中芯股價周一繼續，收報27.8元，跌7%，成交額41.8億元。

華為消費者業務CEO余承東坦言，由於美國制裁，華為自家設計麒麟（Kirin）晶片生產無法持續，華為今年稍後推出旗艦手機Mate 40，可能是最後一代搭載麒麟晶片手機。余承東對中國晶片生產技術，未有趕上晶片設計技術感到遺憾，並呼籲中國半導體產業加快全面發展。

另一邊廂，大和發表報告，上調中芯目標價至15元，維持「沽售」評級。該行調升中芯2020至2022年淨利預測14%至87%，主要因為第2季業績好過預期，而受惠在家工作及在家學習以及資本開支上升提高產能，第3季收入增長可能高於該行之前預測，但考慮到中芯新發行17億A股會造成攤薄效應，調低每股盈利預測。大和又預期，中芯短期可能面對庫存風險，長遠而言，關注公司資本上升風險。

另外，瑞信指出，整體而言中芯季績令人失望，維持其「跑輸大市」評級，主要因為其持續的長期投資回報率低，但將其目標價由16元上調至26元。

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責任編輯：吳敏芳