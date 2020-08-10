【港股開市】恒指跌近200點　憂微信事件　手機孖寶急跌

恒指今早明顯受壓，開市低開154點，開報24376點。之後跌幅曾收窄至不足100點，不過跌幅好快又擴大，截至10時則跌約200點。

科技股有回吐，騰訊 （00700）跌3.7% 、中芯國際 （00981） 跌近6%；恒大健康 （00708） 跌12.6%。阿里巴巴 （09988）跌3.3%，美團 （03690）升1.4%。

手機設備股受壓，瑞聲 （02018） 跌6%；舜宇 （02382） 跌3.3%。上周行政禁令禁止包括微信（WeChat）在內等軟件交易，有「最強蘋果分析師」之稱、天風國際分析師郭明錤指，蘋果可能被迫要從App Store上移除微信。若出現此情況，估計iPhone年出貨量將最多跌近三成。

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