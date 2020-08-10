▲ 【TikTok拆骨】黑石據報有興趣夥微軟洽購TikTok美國業務

私募基金黑石集團（Blackstone）據報有興趣成為微軟（Microsoft，美： MSFT）的夥伴，一同收購（ByteDance）抖音海外版TikTok的美國業務，但尚未確定是否參與。

據報，黑石集團一直在內部討論是否與微軟合作收購TikTok美國業務。不過，由於有關TikTok未來的爭議愈來愈大，黑石參與交易的興趣正減，但尚未完全放棄加入收購的可能性。

微軟此前表示，與字節跳動不單洽購TikTok 美國業務，也包括TikTok 加拿大、澳洲、新西蘭業務，又表示，可能邀請其他美國投資者以少數權益參與是次收購交易。

除微軟外，外電早前指Twitter（美︰TWTR）亦有意TikTok美國的業務。報道未有透露Twitter的出價等細節，惟有分析認為，Twitter未必有足夠融資能力收購TikTok。

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責任編輯：梁浩碩