【疫轉全球】專訪資本集團投資總監Andy Budden 剖析巿場由震驚到復元4階段

現為資本集團(Captial Group)投資總監Andy Budden，公司管理資產達2 萬億美元，他接受本刊電話專訪，將疫情至今分為四個階段。

第一階段是人人震驚，「是今年2至3月，美股大跌30%的時候。」新冠肺炎開始肆虐全球，多國封城封關，又沒有相關疫苗和治療藥物。不過，很快就進入第二階段，他指這階段為暫時鬆一口氣，「投資者發現，世界並未絕望。因為看到政府、央行等介入抗疫救巿。」當時歐美日等多國推出以百億計抗疫基金，美國聯儲局更宣布重啟無限寬鬆。他認為聯儲局或央行等，快速行動及果斷措施，穩住了巿場，「所以你看到3月底時巿場很快便回升10至20%。」

第三階段為認清現實，「我認為我們現在正處於這個階段。」他指現時大家都想搞清楚刻下情況，雖然並不容易。手頭上的經濟數據，包括GDP、就業、收入及消費數據等，全部呈負面，相信第二季度的經濟數據也不會樂觀。「對長線投資者而言，現在是重要時刻。

他指：「公司未來3至5年的發展如何，正是部署投資要考慮。」強調投資要看長遠，他明白新一代或年輕股民可能不同意，「過去10年美股不斷升，下跌少少他們買得更多，但這不是股巿的運作，其實是挺動盪的，所以投資股票要看得長遠，才能獲得回報。」

至於最後的階段，有望明年到達，會在第一季還是第四季出現？「我也不知道，我也不會相信別人說的，因為也是猜測出來的。」他指現時太多事情未能預測，最大的風險是疫情，疫情影響政府政策及經濟重啟等，「較肯定的是往後幾年，我們會學懂與新冠肺炎共存。應對疫情，尤其在醫療方面會有很大的進步，會找到治療方法，經濟也因此得以逐漸重開。」

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