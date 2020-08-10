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【教育股】中教14億人幣收購海南學校六成股權 股價破頂升逾7%

即市財經 09:34 2020/08/10

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中教斥近14億人幣收購海南高等學校

中教 （00839） 宣布收購海口經濟學院及海口經濟學院附屬藝術學校60%股權，作價13.6億（人民幣，下同）。消息刺激中教股價最新升7.3%，報17元，突破歷史高位。

兩所學校去年錄得5.8億元收益，按年升12.1%，EBITDA則升7.7%至2.4億元。今年首八個月收益及EBITDA分別為4.2億元及1.7億元。

海口經濟學院為中國高等教育機構，也是海南最大的民辦本科高校。截至去年12月，擁有4.2萬名學生，其中普通高等教育學生約2.2萬人。海口經濟學院附屬藝術學校乃中國的一所中等職業學校。2020年，該校學士學位課程的學費介於每年2.39萬元到9.99萬。海口經濟學院附屬藝術學校2019/20學年的在校人數約1500名。

集團認為，收購將於中國高等教育市場中為集團帶來具吸引力的增長潛力，從而實現更多元化、更高的收益。收購事項將補充本集團現有的學校網絡，使集團可進一步擴展學校資產組合，尤其是在海南地區的資產組合。董事會認為，收購事項是集團現有業務的重要橫向擴展。

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編輯：謝智聰

香港股票 中教控股（00839） 經濟 人民幣 EBITDA 收購
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