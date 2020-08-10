【黎智英被捕】壹傳媒午後曾抽升逾三倍、富途買賣盤最多　大批警察進蘋果日報總部（不斷更新、附圖）

▲ 黎智英被捕後，壹傳媒午後曾抽升逾兩倍，中資富途買賣盤最多。

港區國安法實行一個多月，上周美國制裁林鄭月娥等11名現任或前任中港官員。據壹傳媒 （00282） 旗下《蘋果日報》報道，壹傳媒創辦人黎智英今早被警方拘捕。警方今晨到黎智英在嘉道理道的寓所，涉嫌違反港區國安法內的「勾結外國勢力」拘捕黎智英，也到西貢拘捕調查黎智英次子黎耀恩，部分壹傳媒高層也被捕。

警方其後指，拘捕至少7人涉嫌觸犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪」，不排除更多人被捕。

壹傳媒周一開市未有成交，早市曾挫逾一成半，低見0.075元。壹傳媒午後股價急升，曾倒升逾三倍，高見0.4元，收市報0.255元，升1.83倍。壹傳媒全日成交大增至3.94億元，遠超早市的數十萬元成交。

壹傳媒最新市值逾6.7億元。以午市即市買賣盤初步觀察，中資券商、不少散戶開立戶口的富途證券成交最為活躍，佔成交21.89%，其次的越秀證券只佔7.39%。

有財經及時政評論員在社交平台分享自己買入壹傳媒股份，強調是「非理性投資」。不同傳媒股份午後股價異動，有投資界指，壹傳媒多名管理層以國安法被捕，或加大市場對壹傳媒賣盤預期。

【港股市況】壹傳媒倒升逾3倍 毛記葵涌升1倍 騰訊累恒指下跌（不斷更新）

【黎智英被捕】壹傳媒飆近3倍 投資界：資金炒作賣盤預期、高追高風險

▲ 壹傳媒午後股價成交大增，中資富途券商為最活躍券商。

約早上10時，約200名警察進入位於將軍澳的蘋果日報總部，暫未知行動原因。據悉，蘋果日報籲各同事暫時不要上班，在途中的同事請即時折返。

蘋果日報副社長陳沛敏强調，周二如常出報。

香港警察在社交平台指，根據法庭手令進入及搜查將軍澳一座大廈，以偵查危害國家安全罪行。警方指，根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》附表一，為偵查危害國家安全罪行，警方可向裁判官申請手令，授權警方進入指明地方及進行搜查。

▲ 以百計警員進入蘋果日報總部。

▲ 大批警車在蘋果日報總部聚集。

▲ 香港警察在蘋果日報總部門外拉起封鎖線。

有本地傳媒指，警方同時以觸犯盜竊條例的欺詐罪，拘捕黎智英。

消息指，另外被捕的包括多名壹傳媒高層，如行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光，以至黎智英兩名兒子黎見恩和黎耀恩。黎智英助手Mark Simon也被通輯。

美國上周宣布制裁中港官員後，港府發言人周末發稿稱，全力支持中央採取反制措施。

（第二版更新香港警察社交平台內容）

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編輯：麥德銘