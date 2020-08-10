【騰訊禁令】最強蘋果分析師：禁微信iPhone出貨或跌3成　手機設備股跌幅超騰訊（第二版）

▲ 郭明錤指出，故若美國政府要求蘋果從App Store上移除微信，並不會對此意外。

美國特朗普政府上周四簽署行政禁令，禁止騰訊 （00700） 旗下微信（WeChat）與美國有任何交易。有「最強蘋果分析師」之稱、天風國際分析師郭明錤表示，蘋果可能被迫要從App Store上移除微信。若出現此情況，估計iPhone年出貨量將因此向下向修訂25至30%，並建議投資者有條件減持蘋果供應鏈股票。

手機設備股下挫，瑞聲 （02018） 半日跌5.7%，午收57.75元，成交額5.4億元；舜宇 （02382） 跌3.3%，報140元；高偉電子 （01415） 跌8.6%﹐報3.09元。比亞迪電子 （00285） 挫9.7%，報30.25元。

騰訊今早曾低見503元，午收510元，跌3.3%，成交133.8億元。

若全球App Store下架微信 iPhone出貨量或跌3成

郭明錤指出，為響應政府要求，蘋果曾經自印度App Store上移除微信，故若美國政府要求蘋果從App Store上移除微信，並不會對此意外。

他指出，最悲觀的情景是蘋果在全球App Store上移除微信，因微信在中國已是生活必需品，整合傳訊、支付、電子商務、社交、新聞閲讀與生產力等功能，故若出現此狀況，相信蘋果硬件產品在中國市場的出貨量將顯著衰退，估計iPhone年出貨量將因此而下修25%至30%，其他Apple硬件裝置，包括AirPods、iPad、Apple Watch與Mac年出貨量則下修15%至25%。

若僅美國App Store下架 iPhone出貨量料跌3%至6%

樂觀情境為蘋果僅移除美國App Store上的微信。若是此狀況，則主要對在美國的微信使用者有負面影響，估計iPhone出貨量將因此而下修3%至6%，其他Apple硬件裝置，包括AirPods、iPad、Apple Watch與Mac年出貨量則下修低於3%。

郭明錤考慮上述風險下，建議投資者至少要減持具有以下3個條件的Apple供應鏈股票，包括：1） Apple營收佔70%以上且iPhone營收佔50%以上；2） 短時間內不易取得顯著非Apple訂單；3） 顯著下修風險。而玉晶光與LG Innotek符合上述3個條件。

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責任編輯：吳敏芳