【恒生指數】阿里巴巴美團成恒生指數成份股大熱門　傳統英資華資處弱勢

▲ 恒生指數本周五季檢，阿里巴巴、美團點評和小米外另有熱門？

恒指公司將於今日（8月14日）收市公布季度檢討，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 成為納入恒指成份股的大熱股份，藥明生物 （02269） 及中芯國際 （00981） 成為次要熱門，預期京東 （09618） 及小米 （01810） 納入的機會，則排在中芯國際之後。

恒生指數預期將出現重大轉變，所以恒指公司在今年的諮詢中，刻意問及市場對恒生指數的定位，提出看法，市場普遍認為，恒生指數應是代表香港上市的大中華公司，不會加入外國公司，而香港及內地股份的比重，無需要設任何限制，以及金融行業佔的比重，亦無需設限，最重要是市場的代表性，除了追求高度透明的選股方法，同時希望顧問團將候選成份股的特定準則，一併考慮，以取得當中的平衡。

恒指未來的路向已清晰，意味傳統華資並非必然的恒指成份股，而是看大中華市場的代表性，在這關鍵時刻，地產股在疫情下處弱勢，排在恒指成份股下游的股份，以流通市值最低排列，依次為太古 （00019） 、長江基建 （01038） 、聯通 （00762） 、信置 （00083） 、九龍倉置業 （01997） 、旺旺 （00151） 、交行 （03328） 及恒隆地產 （00101） ，目前流通市值（恒指選股方法，不計大股東持股），均在400億元以下，在恒指權重約0.5%。

第二上市的阿里巴巴是納入恒指成份股的明日之星，由於流通市值已逾6000億元（以存託在港股份計），但撇除託管行花旗的持股，倘納入恒指成份股，已觸及5%的恒指權重上限。值得留意的是，恒指公司於博客指出，截至3月底，阿里流通市值2610億元（香港註冊股票減去花旗持股，即48億股減35億股，可供香港投資者買賣的自由流通股份為13億股，約佔恒指比重3%），不過，截至8月7日，花旗持股已縮至23.5億股，即街貨增至24.5億股，以上周五收市價計，逾6000億元。

美團 （03690） 的流通市值亦達9300億元，預期該同股不同權股份的恒指權重，亦達5%上限。

藥明生物及中芯國際的流通市值，亦達1500億及1300億元，不過，恒指成份股內已有中生製藥 （01177） 及石藥 （01093） ，選股委員會可能不想側重製藥行業，而不將股份納入，情況與大型內銀並非齊齊納入恒指一樣。

至於中芯的呼聲亦高，是中國晶片（內地稱芯片）製造的代表，其7月以來的每日平均成交75.8億元，為滙豐 （00005） 同期的3.8倍，以及相當於騰訊 （00700） 同期日均成交的62%。

記者：譚志偉

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