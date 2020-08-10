【港股市況】恒指跌154點　外交部宣布制裁11名美方人士（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，非農數據勝預期，投資者憂慮中美科技戰升溫，同時聚焦新紓困計劃的磋商進展，道指升46點，納指結束7連升。恒生指數低開154點，開報24376點，大市在騰訊 （00700） 早段曾跌逾200點，最終跌154點。

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即市走勢：

【16︰37】即月期指收報24406點，升15點，高水29點。

【16︰30】中國外交部發言人趙立堅表示，中方決定從即日起，對在涉港問題上表現惡劣的美國聯邦參議員盧比奧、克魯茲、霍利、科頓、圖米，聯邦眾議員史密斯，以及美國國家民主基金會總裁格甚曼、美國國際事務民主協會總裁米德偉、美國國際共和研究所總裁特溫寧、人權觀察執行主席羅斯、自由之家總裁阿布拉莫維茨實施制裁。

【16︰10】恒指跌154點，報24377點，國指跌73點，報9990點。騰訊 （00700） 股價續跌近5%，險守500元水平；壹傳媒 （00282） 午後曾倒升逾3倍，最終升1.8倍。

【16︰00】恒指U盤前跌123點，報24408點。

【15︰43】騰訊 （00700） 跌近5%，低見501元再下試500元關口。

【15︰31】恒指尾市跌約130點，報24401點。

【15︰18】壹傳媒 （00282） 升勢回順，最新報0.275元，升2倍；毛記葵涌 （01716） 升近75%，報0.89元。

【15︰10】騰訊 （00700） 股價午後跌幅擴至4%，報506.5元。

【15︰00】內地股市午後續個別發展，上證升近0.8%；深證升近0.1%；創業板指跌0.5%。

【14︰56】港股跌約150點，報24379點。

【14︰42】滙豐 （00005） 升幅收窄至近0.8%，報33.05元。

【14︰37】大市跌幅擴大至近100點，恒生指數報24439點，跌93點。

【14︰21】除壹傳媒 （00282） 及毛記 （01716） 大升，有線寬頻 （01097） 升近半成，高見0.098元。

另一方面，電視廣播 （00511） 跌2.3%。

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【14︰18】恒指維持跌約50點，報24482點。

【14︰09】毛記葵涌 （01716） 亦飈升逾1倍，破頂高見1.5元。

【13︰57】壹傳媒 （00282） 升勢未止，股價升3.4倍，破頂高見0.4元。

【13︰55】壹傳媒 （00282） 升2倍，高見0.275元。

【13︰51】壹傳媒 （00282） 愈升愈有，現升1.3倍，高見0.218元，成交4676萬元。

【13︰49】壹傳媒 （00282） 股價倒升1倍，高見0.194元。

【13︰43】大市反彈力度不足，恒指最新跌約45點，報24486點。騰訊 （00700） 個股拖累大市95點。

【13︰40】內險股向上，國壽 （02628） 升1.9%；平保 （02318） 升0.7%；財險 （02328） 升0.8%；太保 （02601） 升3.5%。

【13︰30】恒指將於8月14日季檢，美團 （03690） 升2%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；小米 （01810） 跌1.6%。

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【13︰23】滙豐 （00005） 升1.5%；中移動 （00941） 升2.5%；友邦 （01299） 升0.1%。

【13︰23】恒指倒升，恒生指數升3點，報24535點。

【13︰21】壹傳媒 （00282） 股價倒升逾9成，高見0.175元，成交1066萬元。

【13︰19】大市跌幅收窄至約20點。

【13︰18】壹傳媒 （00282） 午後飈逾7成，高見0.16元。

【13︰13】壹傳媒 （00282） 午後股價倒升逾4成，高見0.13元，今早曾破底低見0.075元。

【13︰08】希慎 （00014） 績後升2%，高見22.95元。

【13︰01】恒生指數午後初段跌約66點，報24458點。

【12︰48】恒指黑期於港股中午休市時段跌約70點，報244448點。

【12︰47】希慎興業 （00014） 公布，經常性基本溢利跌3.4%至13.5億元，受累於投資物業的公平值虧損逾40億元等因素，期內業績轉蝕26.3億元，去年同期則錄得溢利27.8億元，派中期息27仙，按年持平。

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【12︰44】中升 （00881） 上半年純利上升10.1%至22.9億元人民幣，每股基本盈利1.009元人民幣，不派中期息。

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【12︰00】恒生指數半日跌87點，中午收報24443點。騰訊 （00700） 再跌逾3%。黎智英被捕壹傳媒 （00282） 挫11%，安樂工程 （01977） 跌3%。

【11︰40】恒指中午收市前續跌約100點 恒生指數跌99點，報24433點。

【11︰30】內地股市個別發展，上證升0.4%；深證跌0.6%；創業板指跌1.2%。

【11︰15】滙豐 （00005） 升1.8%，高見33.45元。

【11︰12】瑞聲 （02018） 跌幅擴大至逾6%，低見57.4元；舜宇 （02382） 跌4%，低見138.3元。

【11︰02】大市反覆，恒指跌約80點，報24453點。騰訊領跌，股價跌逾3%，報510元。另一重磅藍籌港交所 （00388） 跌近2%。

【10︰52】金價下跌，招金 （01818） 跌逾5%；山東黃金 （01787） 跌逾3%；中國黃金 （02099） 跌逾2%；SPDR金ETF （02840） 跌逾1%。

【10︰49】恒生指數跌幅再擴大至逾100點，恒指跌150點，報24382點。

【10︰47】思摩爾 （06969） 跌逾4%，低見37元。

【10︰38】美國禁止微信在美國交易，騰訊 （00700） 未止跌，騰訊股價續跌4%，報506元，低見503元。

【10︰36】JS環球生活 （01691） 升逾2%，破頂高見11.38元。JS環球生活預期截至6月底止盈利，由去年同期2190萬美元，大幅增加至不少於1億美元。

【10︰31】長城汽車 （02333） 升近4%，高見8.6元。長城汽車 7月集團汽車銷量為78339部，按年增加29.79%。

【汽車股】一文看清7月車企銷量 長汽按年增3成 比亞迪新能源車跌53%

【10︰21】期指率先倒升，即月期指升66點，報24457點。

【10︰18】恒生指數跌幅進一步收窄，恒指跌約40點，報24492點。

【10︰14】大市跌幅收窄至100點以下，恒生指數跌80點，報24452點。滙豐 （00005） 升0.6%，中移動 （00941） 升逾2%，友邦 （01299） 轉升0.2%。

【10︰09】濠賭股升幅擴大，銀娛 （00027） 升半成，高見56.8元，金沙 （01928） 升近3%，高見30.45元。市場憧憬恢復通關。澳門保安司司長黃少澤上周表示，與內地恢復正常通關的進展良好，相信很快有好消息公布。

【10︰00】早前建議更名為恒大汽車的恒大健康 （00708） 跌逾8%，低見30.2元。內地傳媒周末報道，恒大汽車位於廣州生產基地和上海生產基地將於9至10月完工，預期2021年開始陸續全面實現量產，首期規劃產能均為20萬輛。

恒馳生產基地曝光、許家印︰1分鐘生產1輛車 恒大健康急跌7%被恒大追上（第二版）

【09︰56】手機孖寶跌幅擴大，瑞聲 （02018） 跌半成，低見57.5元；舜宇 （02382） 跌逾4%，低見138.3元。

【09︰54】大市跌幅再擴至逾200點。恒指跌227點，報24305點。騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾3%，低見506.5元；港交所 （00388） 跌2%，低見373元。

【09︰49】滙豐 （00005） 股價逆市升0.6%，報33元。渣打 （02888） 升1%。

【09︰45】濠賭股逆市向上，藍籌股銀娛 （00027） 升3%；金沙 （01928） 升近0.7%。

【09︰44】壹傳媒 （00282） 跌逾4%，低見0.086元。報道指，警方今晨到黎智英在嘉道理道的寓所，以涉嫌違反港區國安法內的「勾結外國勢力」拘捕黎智英，也到西貢拘捕調查黎智英次子黎耀恩。

【港區國安法】壹傳媒創辦人黎智英被捕 傳涉勾結外國勢力罪名

【09︰42】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%，美團點評 （03690） 逆市升逾2%，高見228元。

【09︰40】內地CPI略高於預期，恒生指數跌幅收窄至約100點，報24430點。

【09︰40】手機設備股下挫，瑞聲 （02018） 跌近4%；舜宇 （02382） 跌近3%。特朗普政府上周簽署行政禁令禁止微信（WeChat）交易。有「最強蘋果分析師」之稱、天風國際分析師郭明錤表示，蘋果可能被迫要從App Store上移除微信。若出現此情況，估計iPhone年出貨量將向下修訂25至30%。

【手機設備股挫】美國封殺微信 郭明錤：最壞情況iPhone出貨量跌3成（第二版）

【09︰37】中教 （00839） 股價升近8%，破頂高見17.32元。中教公布收購海口經濟學院及海口經濟學院附屬藝術學校60%股權，作價13.6億人民幣。

【教育股】中教14億人幣收購海南學校六成股權 股價破頂升逾7%

【09︰32】恒指早段跌幅擴大至逾200點。恒生指數跌222點，報24309點。

【09︰30】中國7月CPI同比2.7%，預期2.6%，前值2.5%。

【09︰20】恒生指數低開154點，開報24376點。騰訊 （00700） 、中芯國際 （00981） 跌逾3%；恒大健康 （00708） 跌近3%；安樂工程 （01977） 跌半成。

【美國制裁】安樂工程跌半成 稱美國制裁不適用於安樂工程

【09︰14】即月期指開報24202點，跌189點或近0.8%。

【09︰06】人行開展100億元人民幣逆回購操作。

【09︰00】消息指，華住酒店最快本月尋求通過港交所 （00388） 聆訊，募資規模至多為10億美元。

【08︰40】恒指黑期跌約90點，報24429點；道指期貨跌10點，報27323點。

【07︰45】招金礦業 （01818） 公布，已完成H股全流通，轉換H股將於8月10日起開始於港交所上市。

招金礦業：已完成將內資股轉換 轉換H股今上市

【07︰30】道指上周五收報27433點，升46點；標指收報3351點，升2點。納指結束7連升，收報11010點，跌97點或0.87%。

港股ADR收報24384點，跌147點或0.6%；恒指夜期收報24342點，跌49點，低水190點。

道指上周五升46點港股ADR跌147點 紐約期金跌2%

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責任編輯：梁浩碩