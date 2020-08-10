▲ 【疫情焦點】全球突破2000萬確診 美國累計近520萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月10日早上8時25分，全球累計20,058,561宗新冠肺炎確診病例，較上日增加111,795宗；死亡人數達733,631人，較上日增加2,252人。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 36,117 5,199,415 165,609 意大利 0 250,566 35,205 西班牙 0 361,442 28,503 法國 25 235,237 30,327 德國 363 217,288 9,261 中國 49 84,668 4,634 香港 0 4,080（確診/疑似） 52

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩