【疫情焦點】全球突破2000萬確診 美國累計近520萬
即市財經 08:31 2020/08/10
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月10日早上8時25分，全球累計20,058,561宗新冠肺炎確診病例，較上日增加111,795宗；死亡人數達733,631人，較上日增加2,252人。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|36,117
|5,199,415
|165,609
|意大利
|0
|250,566
|35,205
|西班牙
|0
|361,442
|28,503
|法國
|25
|235,237
|30,327
|德國
|363
|217,288
|9,261
|中國
|49
|84,668
|4,634
|香港
|0
|4,080（確診/疑似）
|52
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩