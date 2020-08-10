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【美股焦點】亞馬遜擬將百貨公司大變身　改為發貨中心、雜貨店

即市財經 08:25 2020/08/10

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【美股焦點】亞馬遜擬將百貨公司大變身　改為發貨中心、雜貨店

美國最大購物中心業主西蒙地產集團（Simon Property Group，美：SPG）據報與亞馬遜（Amazon 美：AMZN）商談，研究將購物中心內的百貨公司樓面，變身成為亞馬遜的發貨中心。

《華爾街日報》引述消息人士稱，雙方談判的重點是改造已申請破產保護的JC Penney及Sears店舖。根據文件，Simon Property的購物中心有63間J.C. Penney及11間Sears。

報道又指，阿亞遜還一直與多間購物中心業主商談，將亞馬遜的雜貨店開設於J.C. Penney的原有位置。

【美國經濟】J.C. Penney債權人尋求潛在買家提高競投作價至171億元

【零售寒冬】美國百貨公司J.C. Penney擬裁千個員工 關美152間分店

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責任編輯：梁浩碩

美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Amazon
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