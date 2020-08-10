▲ 道指上周五升46點港股ADR跌147點 紐約期金跌2%

道指上周五升46點 納指結束7連升

美股上周五個別發展，美國7月非農業新增職位勝預期，投資者憂慮中美科技戰升溫，市場同時聚焦新紓困計劃的磋商進展，道指及標指反覆靠穩，道指收報27433點，升46點；標指收報3351點，升2點。納指結束7連升，收報11010點，跌97點或0.87%。

港股ADR跌147點

港股ADR收報24384點，跌147點或0.6%；恒指夜期收報24342點，跌49點，低水190點。

油價跌逾1%

原油價格跌逾1%，受累中美緊張關係升級，疫情以及美國新一輪紓困計劃磋商未有進展，紐約期油收報41.22美元，跌0.73美元或1.7%；布蘭特期油收報44.4美元，跌0.69美或1.5%。

美滙指數低位反彈

美國就業數據勝預期，美滙指數低位反彈近0.7%，最新報93.44。歐元兌美元報1.1783；美元兌日圓報105.89。

美國10年期債息報0.56厘。

紐約期金跌2%

美元反彈，金價回落，紐約期金收報2028美元，跌41.4美元或2%。現貨金於2028美元水平。

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責任編輯：梁浩碩