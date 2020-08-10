  • 32°C
香港時間 : 2020810日 (一) 15:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

道指上周五升46點港股ADR跌147點　紐約期金跌2%

即市財經 07:18 2020/08/10

分享：

道指上周五升46點港股ADR跌147點　紐約期金跌2%

道指上周五升46點 納指結束7連升
美股上周五個別發展，美國7月非農業新增職位勝預期，投資者憂慮中美科技戰升溫，市場同時聚焦新紓困計劃的磋商進展，道指及標指反覆靠穩，道指收報27433點，升46點；標指收報3351點，升2點。納指結束7連升，收報11010點，跌97點或0.87%。

港股ADR跌147點
港股ADR收報24384點，跌147點或0.6%；恒指夜期收報24342點，跌49點，低水190點。

油價跌逾1%
原油價格跌逾1%，受累中美緊張關係升級，疫情以及美國新一輪紓困計劃磋商未有進展，紐約期油收報41.22美元，跌0.73美元或1.7%；布蘭特期油收報44.4美元，跌0.69美或1.5%。

美滙指數低位反彈
美國就業數據勝預期，美滙指數低位反彈近0.7%，最新報93.44。歐元兌美元報1.1783；美元兌日圓報105.89。

美國10年期債息報0.56厘。

紐約期金跌2%
美元反彈，金價回落，紐約期金收報2028美元，跌41.4美元或2%。現貨金於2028美元水平。

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱 
 
8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯：梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指升185點港股ADR跌7點　紐約期金升1%再創收市新高
2020/08/07
道指升185點港股ADR跌7點　紐約期金升1%再創收市新高
金股滙行情 - 道指升373點港股ADR跌32點　紐約期金升1.4%創收市高
2020/08/06
道指升373點港股ADR跌32點　紐約期金升1.4%創收市高
金股滙行情 - 道指升164點港股ADR升33點　金價突破2000美元
2020/08/05
道指升164點港股ADR升33點　金價突破2000美元
金股滙行情 - 道指升236點港股ADR升15點　原油價格升逾1%
2020/08/04
道指升236點港股ADR升15點　原油價格升逾1%
金股滙行情 - 道指上周五升114點　港股ADR跌121點
2020/08/03
道指上周五升114點　港股ADR跌121點
美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【美國制裁】網傳渣打聲明配合美國制裁　據悉為去年已訂政策
【美國制裁】網傳渣打聲明配合美國制裁　據悉為去年已訂政策
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【恒大恒馳】恒大汽車恒馳蓄勢待發　許家印的3000億元市值絕不是夢？
【恒大恒馳】恒大汽車恒馳蓄勢待發　許家印的3000億元市值絕不是夢？
【恒大恒馳】恒馳生產基地曝光、許家印︰1分鐘生產1輛車　恒大健康一周累跌18%（第二版）
【恒大恒馳】恒馳生產基地曝光、許家印︰1分鐘生產1輛車　恒大健康一周累跌18%（第二版）
【微信禁令】美國若實施禁微信內地網民將棄用iPhone 分析：恐損害iPhone內地銷情
【微信禁令】美國若實施禁微信內地網民將棄用iPhone 分析：恐損害iPhone內地銷情