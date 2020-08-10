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【樓市戰況】樓市估你唔到又旺番 帝御•金灣次輪賣樓速沽清 十大屋苑成交彈180%

股樓投資 06:30 2020/08/10

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過去一個月，新冠肺炎疫情持續嚴峻，加上政府於兩周前收緊限聚令，本港樓市氣氛明顯受影響，特別是二手市場的業主持貨心態明顯減弱，市場湧現低價成交。至於新盤市場的表現較搶鏡，於期內推出的兩個屯門區全新項目：新地（00016）旗下海皇路御海灣，以及帝國集團及香港小輪（00050）旗下青山灣段帝御．金灣（帝御第1期）銷情也十分理想。

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帝御·金灣於周日（9日）進行次輪推售185伙，所有單位於即日售罄，恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民先生表示，帝御•金灣繼前一個星期首批單位即日售罄後，周日開售之第二批共185伙單位亦於下午約5時全數沽清，比首輪銷售所需之時間快 2.5 小時，銷情勢如破竹。

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該盤昨天沽出樓價最高的單位為3 座 11 樓單位 01 ，間隔為兩房一套房連儲物室間隔)，實用面積 547 平方呎，成交價約728.8萬元；而最高成交呎價的單位，為第3座地下單位11 ，為開放式間隔，實用面積189平方呎，連98平方呎之私人花園，成交呎價約19,163元。林達民指，預計該盤將會很快推出第三批單位應市。

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帝御·金灣帶動新盤市場氣氛，市場其他新盤項目於周日也錄成交，其中恒大（03333）旗下屯門掃管笏新盤珺瓏灣II期錄得5宗成交，永泰地產旗下OMA by the Sea也沽出3伙。約計入一手市場於周六（8日）錄得的約10宗成交，剛過去的周六日，新盤共錄得約213宗成交。

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二手方面，剛過去的周六日（8日至9日）二手市場交投量卻大幅反彈，最主要的原因是更多業主肯減價，吸引買家吸納筍盤。據中原地產的數據，十大屋苑於周末錄得14宗成交，較上周大幅上升180%，成交量反彈。


中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，十大屋苑中太古城錄得最多成交，周末錄得6宗成交，由於業主態度軟化，願意減價，部份單位減價至1,000萬元或以下，買家可承造高成數按揭，令成交量急升。第三波疫情依然嚴峻，但買家置業需求及信心不減，在做好防疫措施下願意外出睇樓。政府限聚令下打亂發展商推盤步伐，新盤出現空窗期，二手成交借勢反彈。

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其中美孚新邨百老匯街59號中層D室，實用面積657平方呎，3房間隔，業主7月放盤，叫價980萬元，疫情下睇樓量低，於是7月中再降價至920萬元，最終以892萬元將單位易手，減價88萬元，折合平均實用呎價13,577元。

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撰文 : 陳詠妍

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