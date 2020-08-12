  • 28°C
香港時間 : 2020812日 (三) 15:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中概股】騰訊投資貝殼找房擬定價每股20美元 周四紐交所掛牌（第二版）

即市財經 14:48 2020/08/12

分享：

貝瞉找房周四正式於紐交所掛牌。

內地綫上房地產中介平台貝殼找房（美︰BEKE）更新招股文件，料將於8月13日（周四）正式在紐交所掛牌，證券代碼為「BEKE」。貝殼找房發行價格區間為每股美國存託股票（ADS）17至19美元，預計募資總額18.41億至21.19億美元，共計將發行1.06億股ADS。

據外電引述消息人士指，貝殼找房計劃將價格定於每股20美元，超出發行價格區間，意味將集資約21.2億美元，為自2018年3月愛奇藝上市以來，中資公司在美國最大規模的IPO。

貝殼找房承銷商為高盛、摩根士丹利、華興資本，其集資額計算，為繼愛奇藝（美：IQ）於2018年3月上市以來最大宗中資美國上市個案。根據該公司已發行A及B股數量，貝殼找房如以上限定價，總市值為210億美元（約1638億港元）。

據此前報道，報道貝殼找房於D輪融資獲騰訊  （00700）  投資，籌得8億美元（約62.4億港元）；軟銀亦於今年3月向公司注資13億美元（約101億港元）。

（第二版更新定價內容）

相關文章︰【新股IPO】貝殼找房赴美上市集資156億 騰訊有份投資

【新股IPO】騰訊投資的貝殼找房擬明年上市 貝殼找房：消息不實（第二版）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

或使用【新股IPO】小工具

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯︰侯景成

香港股票 騰訊控股（00700） 股票 IPO 中國概念股

上一篇文章

【黎智英保釋】壹傳媒午後倒跌近3成跌穿1元　證監會密切監察交易活動、籲格外審慎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【美股市況】金價急瀉逾110美元或近6%　道指倒跌蒸發363點升幅納指跌1.7%（不斷更新）
【美股市況】金價急瀉逾110美元或近6%　道指倒跌蒸發363點升幅納指跌1.7%（不斷更新）
【黎智英被捕】壹傳媒兩日升11倍、董事會：不悉原因　毛記葵涌升逾1倍
【黎智英被捕】壹傳媒兩日升11倍、董事會：不悉原因　毛記葵涌升逾1倍
【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）
【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）
【恒指夜期】滙豐日夜累升6%　恒指夜期收市倒跌52點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐日夜累升6%　恒指夜期收市倒跌52點（不斷更新）
【食肆優惠】大家樂明（12日）起推買300元現金券 加送300元優惠券
【食肆優惠】大家樂明（12日）起推買300元現金券 加送300元優惠券