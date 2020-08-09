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【中概股】騰訊投資貝殼找房周四紐交所掛牌 代號「BEKE」

即市財經 23:08 2020/08/09

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貝瞉找房周四正式於紐交所掛牌。

內地綫上房地產中介平台貝殼找房（美︰BEKE）更新招股文件，料將於8月13日（周四）正式在紐交所掛牌，證券代碼為「BEKE」。其發行價格區間為每股美國存託股票（ADS）17至19美元，預計募資總額18.41億至21.19億美元，共計將發行1.06億股ADS。

貝殼找房承銷商為高盛、摩根士丹利、華興資本，其集資額計算，為繼愛奇藝（美：IQ）於2018年3月上市以來最大宗中資美國上市個案。根據該公司已發行A及B股數量，貝殼找房如以上限定價，總市值為210億美元（約1638億港元）。

據此前報道，報道貝殼找房於D輪融資獲騰訊  （00700）  投資，籌得8億美元（約62.4億港元）；軟銀亦於今年3月向公司注資13億美元（約101億港元）。

相關文章︰【新股IPO】貝殼找房赴美上市集資156億 騰訊有份投資

【新股IPO】騰訊投資的貝殼找房擬明年上市 貝殼找房：消息不實（第二版）

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編輯︰侯景成

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