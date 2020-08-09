【美股焦點】巴郡第二季多賺86.8% 回購規模達51億美元破紀錄

▲ 巴郡第二季回購規模破紀錄。

「股神」巴菲特旗下投資公司巴郡公布，截至6月底止半第二季度業績，期內收入為淨利潤為263億美元，按年增長86.8%。值得注意的是，由於新冠肺炎疫情令巴郡股價大跌，其於第二季度回購了51億美元的股票，規模幾乎為去年第四季22億美元的兩倍。

巴郡表示，公司於季內回購超過46億美元的B股和約4.866億美元的A股。這次亦是公司有史以來最大的一次回購。截至第二季末，公司仍持有逾1466億美元的現金，再創新高。

業務方面，第二季度的營業利潤按年下降了10%，從去年同期的61.4億美元下降至55.1億美元。公開市場投資收入達345億美元，帶動整體盈利按年大幅增長。然而，巴菲特稱投資者不應過份關注整體盈利數目。

巴郡亦警告，新冠肺炎大流行所帶來的風險和不確定性可能會影響公司未來的收入，現金流量和財務狀況，並對產品和服務的需求產生長期影響。

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編輯︰侯景成