【口罩股】國藥科技與北京彩研科技合作　推彩票防偽

▲ 國藥科技已在港設廠，生產SPT Mask 口罩

擁有口罩業務的國藥科技 （08156） 宣布，將與北京彩研科技推出「彩票防偽溯源方案技術」，有助消費者識別商品真偽，並指有信心在防偽行業創造新的應用場景、挖掘潛在需求。

國藥科技稱，與其合作的北京彩研科技旗下「商品防偽用包裝裝置」及「防偽包裝裝置」已獲得專利技術的授權使用許可，而國藥科技自身亦透過訂授權協議，掌握上述專利使用權，可就此在市場推廣，並把「專利技術形成整體方案」，再應用至商品當中。

國藥科技補充，上述兩項防偽專利主要是利用彩票作防偽特徵，並可配合產品設計、RFID（無線射頻識別）等科技元素，達到防偽「不易被破解、容易辨識及可追溯」之目的。

國藥科技又指，計劃推出「防偽專利整體應用方案」，可將防偽包裝及彩票元素結合，料可「有效避免二次利用的漏洞」。

國藥科技透露，首批目標客戶為煙草、醫藥、酒類行業，相信「防偽裝置有助於限制和打擊假貨流通」。

【美國制裁】渣打：嚴格遵守對集團具法律約束力制裁 包括被美國制裁的目標

維亞生物購朗華製藥80%股權涉資26億人幣

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載