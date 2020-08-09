【美國制裁】網傳渣打聲明配合美國制裁　據悉為去年已訂政策

▲ 渣打指，任何違反制裁的行為將會對集團的聲譽，業務營運及日後發展有不利影響，亦會削弱集團與監管機構的關係。

美國財政部制裁林鄭月娥等11名中港現任或前任高官後，金管局對業界發出通告，指外國政府單方的制裁不屬於國際針對性金融制裁制度的一部分，在香港無法律效力，強調銀行界須致力公平對待客戶。不過。網絡近期流傳渣打銀行 （02888） 的「渣打銀行制裁政策聲明」，聲明指，渣打將嚴格遵守對集團及其業務具有法律約束力之所有相關經濟制裁的法律，包括受制裁對象被定義為被英國、歐盟、美國或聯合國任何一方或多方指定為制裁目標或對象。

據悉，該聲明早於美國公布制裁名單前，約去年已顯示於網站，並非針對今次美國制裁事件之回應。

渣打制裁政策可能較法律和法規所允許的更為嚴格

據渣打官網的渣打銀行制裁政策聲明指，任何違反制裁的行為將會對集團的聲譽，業務營運及日後發展有不利影響，亦會削弱集團與監管機構的關係，故渣打的制裁政策可能較法律和法規所允許的更為嚴格。

「即使在法律法規允許的情況下，集團採取的政策是絕不涉及與受制裁對象有直接或間接的任何交易，或對受制裁對象帶來任何利益。」

受制裁對象被定義為：

a） 被英國，歐盟，美國或聯合國任何一方或多方指定為制裁目標或對象，

b） 由（a）所述的受制裁目標或對象以單獨或合計擁有50%以上股權或擁有控制權的實體。

c） 對渣打構成一定受制裁風險的目標或對象

渣打強調，集團嚴禁參予被英國，美國，歐盟或聯合國制裁之地區的任何活動，也不會促進任何跟該等國家政府的活動。

渣打銀行制裁政策聲明全文

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編輯：陳韻妍