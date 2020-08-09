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【TikTok拆骨】Twitter傳加入競購TikTok美國業務

即市財經 21:49 2020/08/09

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Twitter據報有意加入收購TikTok。

外電引述消息指，美國社交媒體Twitter（美︰TWTR）有意收購抖音海外版TikTok在美國的業務。由於美國政府的壓力，TikTok被迫分拆其美國業務，目前正與微軟（美︰MSFT）洽談出售事宜。美國總統特朗普此前簽署行政命令，禁止企業在45日後與TikTok進行交易。

報道未有透露Twitter的出價等細節，惟有分析認為，Twitter未必有足夠融資能力收購TikTok。據此前媒體報道，微軟對於收購TikTok的估值為300億美元。較大的可能是，Twitter打算聯合其他投資者一同收購TikTok。

據其中一位消息人士補充指，Twitter的主要股東之一，私募股權公司Silver Lake有興趣為這筆潛在交易提供資金。另外，據報Twitter方面曾經表示，若果由該公司入主TikTok，來自中國監管當局的壓力會較少，因為Twitter與微軟不同，在中國沒有業務。

相關文章︰【騰訊禁令】特朗普封殺微信TikTok　市場年內共拋售中資股基金逾千億元

【TikTok反擊】字節跳動：若美國不能予公正對待　將訴諸美國法院

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編輯︰侯景成

中國 美國 經濟 收購 分拆 抖音 Twitter
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