【財務自由教室】教你用「4%法則」推算財務自由所需身家　怎樣用「4%法則」做到財務自由？

上一篇「財務自由教室」談到實現財務自由要多少身家？ 教你預算財務自由所需資產，教大家利用每月支出，推算要多少資產以達致財務自由。其實，近年很流行的「4%法則」，也可以幫大家計算財務自由需要的身家。

「4%法則」的意思是，每年可支出的金額，是總資產金額的4%；同時，投資者每年的投資回報也要保持4%或以上。若做到每年支出金額與投資回報相若，大家便可以在不動用「老本」的情況，做到財務自由。《iMoney》早前曾介紹一對在美國西雅圖居住的年輕夫婦，用「4%法則」達到財務自由，可環遊世界的故事。（詳情請閱讀：【財務自由】這對夫妻靠4%法則 30多歲就退休環遊世界！）

說回「4%法則」計算財務自由所需資產。用回上一篇文章的例子，假設每月家庭開支3萬元，即每年開支為36萬元，36萬元除以4%，便可以得出900萬元，即是財務自由所需的資產金額。

假設大家儲到900萬元，做到4%的每年投資回報，一年便可以賺到36萬元。下一年開始，他便可以用去年賺到的36萬元支付生活開支，同時繼續用900萬元本金，賺4%的投資回報，好讓自己在下一年能繼續有36萬元可用，做到財務自由的狀態。

要實現「4%法則」的關鍵，在於能否每年賺到4%回報來達致財務自由。投資市場有升有跌，在升市年，簡簡單單買指數基金如買盈富（02800），一年要賺4%相信不難，因盈富基金每年股息率已有約3%。然而，在跌市年，要憑一己之力在股市跑贏大市，更要獲得正回報，可謂相當不容易。

因此，要穩陣地實現「4%法則」，投資者最好建立一個多元的投資組合，可考慮持有股票、債券、儲蓄保險等資產。例如股市投資環境不佳，手上的債券、儲蓄保險仍可提供穩定的正回報。

同時，在股票投資方面，亦應提升每年投資回報目標到6%或更高，在升市年、市況順利的時候，盡力賺多一些，若然賺到10%，即是用900萬元賺到90萬元，下一年繼續抽取36萬元來支付生活開支，還有54萬元可用作儲備，做到「好天斬埋落雨柴」，到了投資不順利的時候動用，暫時不用花900萬元的投資老本。

當然，以上計劃要求投資者有一定的財商（FQ）及財務投資知識，要達成財務自由從來也不容易，把握現在，努力增進財商及財務知識吧！

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