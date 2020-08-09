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【盈喜盈警】靈寶黃金上半年轉賺1900萬人幣 一文看清企業業績預告

即市財經 21:24 2020/08/09

分享：

港股踏入業績期，多家企業公布盈喜盈警數據。

港股進入業績期，多家企業陸續在業績前公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為本周盈喜盈警消息：

【盈喜】

靈寶黃金 （03330） 公布，預期於截至今年6月底止半年，錄得約1900萬元人民幣淨溢利，相對去年同期9134萬元人民幣淨虧損。集團表示，
轉虧為盈乃由於集團克服疫情影響、加強內部管理，比去年同期冶煉分部冶煉自產系統金及採礦分部生產的礦山金產量合共增加約18%，同時減少冶煉分部外購合質金產量約50%，加上本期間金錠平均售價大幅度上漲。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

JS環球生活（01691）公布，預期截至6月底止盈利，由去年同期2190萬美元，大幅增加至不少於1億美元。主畏由2020年上半年集團整體收入增長強勁，尤其北美及歐洲市場增幅顯著；及部分商品因暫時性關稅豁免帶來的稅務返還。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

 

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編輯：侯景成

香港股票 靈寶黃金（03330） JS環球生活（01691） 盈喜 盈警

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