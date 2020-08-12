【盈喜盈警】恒騰網絡料上半年淨利潤大減愈8成　一文看清企業業績預告

▲ 港股踏入業績期，多家企業公布盈喜盈警數據。

港股進入業績期，多家企業陸續在業績前公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為本周盈喜盈警消息：

【盈喜】

新礦資源 （01231） 預期，上半年轉盈，淨利潤介乎約500萬元至800萬元人民幣。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

祖龍娛樂 （09990） 預期，經調整利潤淨增加不少於1億元人民幣，增幅不低於1,000%，主要歸因於上半年現有遊戲增長及集團在海外市場推出的精選新款自主發行遊戲，帶動綜合遊戲發行及運營業務產生的收入增長。若按照國際財務報告準則的應用，預期淨虧損增加不少於700%，因可轉換可贖回優先股的公允價值變動所致。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

金茂源環保 （06805） 預期，上半年溢利增長不少於3000萬元人民幣，去年同期僅錄320萬元人民幣。

公告及通告

立基工程 （01690） 預期，上半年虧損將錄介乎150萬至350萬元，遠少過去年同期的1720萬元，皆因旗下屋宇設備工程分部的毛利率增加。

公告及通告

天源集團控股 （06119） 初步審閱，中期溢利按年將錄得不少於70%的增加，而去年同期則錄得約600萬元人民幣，主要受惠於總貨物吞吐量增加等。

公告及通告

A8新媒體集團 （00800） 初步估計，上半年未經審計的溢利不低於2000萬元人民幣，而去年同期則錄得虧損。

公告及通告

澳能建設 （01183） 預期上半年溢利增加約1.7倍至 1.8倍 ，主因期內合約總額及中期期間可確認收入大幅增加。

公告及通告

靈寶黃金 （03330） 公布，預期於截至今年6月底止半年，錄得約1900萬元人民幣淨溢利，相對去年同期9134萬元人民幣淨虧損。集團表示，轉虧為盈乃由於集團克服疫情影響、加強內部管理，比去年同期冶煉分部冶煉自產系統金及採礦分部生產的礦山金產量合共增加約18%，同時減少冶煉分部外購合質金產量約50%，加上本期間金錠平均售價大幅度上漲。

公告及通告

JS環球生活 （01691） 公布，預期截至6月底止盈利，由去年同期2190萬美元，大幅增加至不少於1億美元。主畏由2020年上半年集團整體收入增長強勁，尤其北美及歐洲市場增幅顯著；及部分商品因暫時性關稅豁免帶來的稅務返還。

公告及通告

【盈警】

恒騰網絡 （00136） 預期，上半年料淨利潤約718萬元人民幣，按年倒退86.6%。主要由於內地1月下旬爆發新型冠狀病毒，政府採取嚴格的防控措施，導致工廠生產、合作方運營及業主收樓工作全面受阻，使集團互聯網家居業務的平台訂單交易量下降，對上半年度期間的收益帶來不利影響；與此同時， 營銷費用及行政費用亦有所增加。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

思捷環球 （00330） 預期，截至6月底止年度淨虧損約為39億元，及除利息及稅項前虧損約為34億元。主要是由於全球性大流行病帶來的重大不利影響，包括1、集團收入上一財政年度的129.3億元急劇下降約24%至今財政年度的約99億元；2、特殊項目的負面影響約24億港元，其中包括商標減值、物業廠房及設備減值、使用權資產減值、店舖關閉撥備及遣散費

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

天韻國際 （06836） 預期，上半年純利下降不多於33%，介乎於約4700萬元至約5000萬元之間。主要是由於期內較低的收入水平，銷售受到新型冠狀病毒爆發，中國各地區及世界各國隨後實施的疾病預防措施以及對消費活動的限制的影響，及原材料供應和物流的中斷。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

華金國際資本 （00982） 預期，上半年純利大幅減少，錄得純利不少於250萬元。

公告及通告 - [盈利警告]

集一控股 （01495） 預期，上半年盈轉虧，淨虧損不少於1300萬元人幣，主要由於新型冠狀病毒疫情的爆發以及中國地方政府防控措施導致銷售及分銷商品分部之銷量減少，導致收入減少。此外，防控措施要求關閉建築工地，導致提供室內設計及建築工程服務分部之收入減少。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

華融金控 （00993） 預期，上半年虧損擴大，介乎4.5億元至5億元，另外，預期期間的總收益大幅減少。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息 / 《收購守則》所指的要約公司刊發的公告]

金嗓子 （06896） 預期，上半年溢利減少約65%。主要由於爆發新型冠狀病毒疫情導致藥店、商超等零售店的顧客流量普遍降低，使上半年銷售額減少。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

國電科環 （01296） 預期，上半年虧損擴大，稅前虧損約4.4億元至4.6億元。主要原因， 風電產品及服務板塊的上游原材料和關鍵部件價格持續上漲，風機業務的毛利率下降； 受新型冠狀病毒感染疫情的影響，部分 EPC 項目進度延後，收入下降及人工成本上升； 部分風機產品的質保費用有所增加。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

佳兆業健康 （00876） 預期，上半年盈轉虧，介乎600萬元至1000萬元。整體收入按年下降36%，原因為冠狀病毒病在全球爆發，導致國內及海外訂單大幅減少，毛利減少約2200萬元；及拓展健康業務導致員工成本較去年同期產生額外行政支出約200萬元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

華融金控 （00993） 預期，上半年虧算擴大至4.5億元至5億元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息 / 《收購守則》所指的要約公司刊發的公告]

新石文化 （01740） 預期，上半年虧損介乎約600萬元至700萬元人民幣。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盛諾集團 （01418） 預期，上半年轉虧，除稅後虧損不低於約3100萬元，倒退由於疫情爆發導致集團之業務活動放緩，以及就附屬公司可分派溢利徵收之中國預扣稅增加。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

雅仕維 （01993） 預期，上半年虧損不少於3500萬元。主要由於全球各地的商業活動整體上因疫情而暫時放緩，繼而影響廣告收入來源並令其業務受到嚴重打擊。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

順誠控股 （00531） 初步預期，中期業績按年轉虧，將錄得虧損1,600萬美元，而去年同期則盈利180萬美元，主因受新冠肺炎影響，集團不同城市的主要市場及製造業務受嚴重影響，導致大量已確認訂單及出貨推遲，導致銷售額較去年同期減少15%。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

未來世界 （00572） 預期，上半年盈轉虧，錄得淨虧損不少於3700萬元，主要由於集團確認以購股權為基礎的付款支出約1700萬元，按公平值計入損益之投資錄得已變現虧損淨額及未變現虧損淨額共1300萬元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

新華聯資本 （00758） 預期，上半年淨虧損擴至3000萬元，由於國內需求持續轉弱，導致鎳產品售價下跌，貿易業務盈利能力因此而惡化等。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

永嘉集團 （03322） 預期上半年盈轉虧，淨虧損約1.8億元，主要由於高級時裝零售業務收益減少約34%，撤出e.dye業務產生一次性非現金減值約7500萬元及新冠肺炎爆發令廠房停產。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

星宏傳媒 （01616） 預期上半年盈轉虧，淨虧損介乎1700萬至1900萬元人民幣，收入按年跌約80%至90%；主要是受到新型冠狀病毒疫情爆發的不利影響，其中包括上半年開始的影視劇製作時間遭到推遲。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中國華融 （02799） 預計，上半年純利跌約90%至95%，主要由於受新型冠狀病毒肺炎疫情和持續壓降非主業無優勢業務的影響，集團除不良資產外的債權投資的利息收入較去年同期進一步下降，及集團持有的部分金融資產公允價值變動收益下降較多。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

道和環球 （00915） 預計，上半年錄得淨虧損不多於350萬美元，主要歸因於新型冠狀病毒病大規模爆發及經濟下行的營商環境，以致貿易及供應鏈管理服務以及經營網上社交平台收益減少約50%；及使用權資產及物業、廠房及設備約80萬美元的減值虧損所致。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

恆新豐控股 （01920） 預計今年上半年，純利下跌至介乎1000萬元至1200萬元，主要因收益減少及建築成本增加。去年同期，純利為1630萬元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

凱升控股 （00102） 預計，上半年收入按年將下跌「不多於」63%，虧損則料不多於5000萬元，整份業績報告料於今月底發布。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

利駿集團 （08360） 表示，上半年虧損將按年擴大2.5倍，去年同期虧損為730萬元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

寶新金融 （01282） 預期，上半年純利「大幅下跌」，去年同期純利為3.73億元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

寶新置地 （00299） 預期，上半年淨虧損不超過3億元，去年同期純利則約4189.6萬元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

西藏水資源 （01115） 料，上半年收入及純利將較去年同期分別減少約45%及約65%。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

奧威控股 （01370） 預期，上半年虧損不多於1億元人民幣，去年同期則為7400萬元人民幣。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

飛揚國際 （01901） 預期，上半年虧損約1500萬至1800萬元人民幣，去年同期純利則為120萬元人民幣。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

TL Natural Gas （08536） 表示，上半年料錄500至600萬元人民幣虧損，去年同期純利則為8.8萬元人民幣。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

匯聯金融 （08083） 預期，上半年收益大減約90%，公司擁有人應佔淨虧損約1億元人民幣。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

卡撒天嬌 （02223） 預期，上半年虧損300萬元，但集團指流動資金仍然非常充沛，截止6月底止現金及現金等價物將超過1.8億元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中國升海集團 （01676） 預期，上半年虧損1000萬元人民幣。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

C-LINK SQ （01463） 預計，上半年轉虧240萬吉特，主要是受疫情影響，集團確認的毛利減少。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

百仕達控股 （01168） 預計，上半年虧損進一步擴大不少於2.9億元，主要是因為聯營公司虧損不少於2.15億元；投資物業的公平值虧損不少於3,500萬元；應收聯營公司貸款及聯營公司欠款的公平值變動虧損不少於9,500萬元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

新利軟件 （08076） 發盈警，料上半年虧損將較去年同期擴大超過46%，至307.5萬元人民幣。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

湯臣集團 （00258） 料上半年除稅後綜合溢利按年跌90%，主要因物業銷售及租賃可確認收入下跌。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中國東方集團 （00581） 料上半年未經審核之合併管理賬目純利按年跌50%至70%，主要因原材料價格上升、疫情影響施工暫停、政府多項生產限制政策的實行及集團的裝備大型化項目的施工而導致本集團的產品生產量、銷售量以及銷售價格下跌。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

綠景中國地產 （00095） 料上半年盈利按年下跌95%，主要因投資物業的公允值受到市場大環境變化、集團投資物業沒有重估收益、部份項目於去年下半年至今年上半年完工，相關項目的融資成本於今期費用化、及物業銷售收入較同期減少所致。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

佳華百貨 （00802） 料上半年由盈轉虧，虧損錄5100萬元主琅因疫情影響消費力、租賃使用權資產折舊及租賃負債利息合併增加2000萬元、購物中心營運虧損8000萬元及3家零售店關閉，產生合共4500萬固定資產虧損及固定資產撇銷支出。去年同期盈利為8009萬元。

公告及通告

51信用卡 （02051） 料上半年虧損介乎約3.5億元（人民幣，下同）至7.5億元不等。去年同期純利為1.85億元。

公告及通告

中國旭陽集團 （01907） 料上半年淨利潤按年跌最多60%，主要焦炭產品價格曾於2月至4月下跌，導致其價差收窄，加上精細化工產品國際原油價格下跌影響及產品需求受疫情打擊，此外集團固定資產期內錄得約5000萬人民幣減值撥備。

公告及通告

五谷磨房 （01837） 預計上半年盈轉虧，料錄得虧損5000萬元人民幣，去年同期純利錄得1.05億人民幣，主要因新冠肺炎疫情衝擊集團業務營運。

公告及通告

未來發展控股 （01259） 預計上半年稅後淨虧損不超過1000萬人民幣，去年同期稅後淨虧損則為7340萬元，主要因個人護理產品分部、買賣商品業務分部虧損均收窄。

公告及通告

大森控股 （01580） 料上半年盈轉虧，錄得淨虧損不少於5000萬人民幣，主要因疫情打擊產品需求，同時公司因短期營運資金需求，打折出售部分膠合板產品。

公告及通告

京投交通科技 （01522） 預計半年溢利按年下降約40%至50%，主要因合營公司北京京城地鐵受疫情影響有較大虧損。集團期內營業收入則按年升5%至10%，經營溢利增長約5%至10%。

公告及通告

飛毛腿 （01399） 預告，上半年公司淨虧損不少於2800萬元人民幣，去年同期則盈利1523萬元人民幣，主要因疫情下全球消費者支出減少，以及集團生產線延遲全面恢復產能以及跨境貿易、全球原材料供應鏈及物流運輸服務中斷。

公告及通告

驢跡科技 （01745） 預期上半年收益按年減少約50%至60%，並錄得虧損淨額月7000萬只8000萬元，去年同期錄得盈利5190萬元，主要因集團營運受疫情打擊。

公告及通告

新龍國際 （00529） 預期上半年將由錄得綜合稅後溢利近1.6億元純利，轉為錄得綜合稅後虧損不多於3.3億元，其中「投資物業公平值變動虧損為主要原因」。

公告及通告

深藍科技 （01950） 預期上半年收入大幅減少，亦將由1020萬元人民幣盈利轉為620萬元人民幣虧損，皆因公司期內錄得約1000萬元人民幣「非經常性上市開支」，同時「來自人工革化學品銷售業務的收入減少」。

公告及通告

辰興發展控股 （02286） 初步審計，中期溢利按年跌30%至40%，主要因為本集團在中國的發展項目的物業銷售收益減少所致。

公告及通告

華油能源 （01251） 預計，中期純利按年大幅減少6成至8成，主要受新冠肺炎在全球爆發，全球經濟大幅下滑、導致原油需求大規模減少，石油價格劇烈波動，因此，集團主要客戶大幅縮減勘探開發投資規模，投資項目價格有所下調。

公告及通告

實德環球 （00487） 初步預期，上半年未經審核綜合虧損將介乎約1.2億元至1.5億元，而去年同期則錄得溢利4870萬元。公司解釋，主因新冠肺炎爆發，嚴重影響集團旗艦投資項目十六浦有關的聯營公司財務表現，產生集團應佔聯營公司的大額虧損。

公告及通告

中國服飾控股 （01146） 預期，上半年按年由盈轉虧，錄得淨虧損3000萬元至5000萬元人民幣，主要受新冠肺炎爆發及封鎖，導致百貨商店及購物中心客流大幅下降。

公告及通告

利邦控股 （00891） 初步審計所得，預期首六個月將錄得至少1.5億元的股東應佔虧損淨額，而去年同期的股東應佔溢利淨額7660萬元，主因新冠病毒大流行。

公告及通告

騰程亞洲 （00936） 預計，上半年錄得淨虧損9000萬元至1.1億元，而去年同期則純利6300萬元。

公告及通告

迅捷環球控股 （00540） 初步估計，上半年按年由盈轉虧，將錄得淨虧損1.15億元至1.35億元，而去年同期淨利潤470萬元。

公告及通告

神州租車 （00699） 預期上半年產生淨虧損介乎38億元至43億元人民幣，主因疫情令租賃需求大幅下降以及北京寶沃汽車有限公司所製造附有回購安排的車輛剩餘價值均出現減值等因素影響。

公告及通告

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：侯景成