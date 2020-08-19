【盈喜盈警】中國物流資產料上半年最多蝕2.3億　一文看清企業業績預告

▲ 港股踏入業績期，多家企業公布盈喜盈警數據。

港股進入業績期，多家企業陸續在業績前公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為本周盈喜盈警消息：

【盈喜】

愛德新能源 （02623） 預計，上半年扭虧轉盈1800萬元人幣，原因是的收入增加超過1倍，政府補助約800萬元 ； 及出售物業、廠房及設備收益800萬元 。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

威華達 （00622） 預期今年12月31日止財政年度下半年錄得已變現收益200萬元，主要因今年8月份出售有關非上市可換股票據之全部權益，代價為4000萬元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中國白銀 （00815） 預期今年上半年公司擁有人應佔淨利潤介乎1.05億元至1.2億元人民幣，主要因集團投入更多資源進行鈀金開採及生產，及鈀金的現貨價格較去年高。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

聯邦制藥 （03933） 預期今年上半年淨溢利下跌至2億元（人民幣，下同），淨溢利下跌主要由於可換股債券嵌入式衍生工具部分之公平值變動虧損約2.2億元。公司料核心業務的經營溢利約4億元，去年同期為3.37億元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

新威國際 （00058） 預計集團綜合虧損按年減少85%至95%，主要因收貸款及為收購附屬公司的已付按金分別確認約1.17億元及1.04億元的減值虧損、銷售成本的運輸開支增加及按公允值計入損益之金融資產於期間的公允值變動產生的虧損。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

華禧控股 （01689） 預計今年上半年除所得稅後溢利按年增加超過80%，主要因環境生態修復治理業務的收入上升。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

水發興業能源 （00750） 預計，上半年扭虧轉盈2.2億元人民幣，由於業務的大幅改善，去年債務重組完成後集團EPC業務毛利增加。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

芯成科技 （00365） 預計，上半年扭虧轉盈，錄得純利3135萬元，主要原因為股市波動令證券投資分部錄得浮動溢利。

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錦州銀行 （00416） 預計，今年上半年將扭虧為盈，今年上半年錄得純利400萬至500萬元人民幣，主要由於同期資產減值損失減少。

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遠東控股 （00036） 預計，上半年扭虧，純利1600萬元，由於租金收入增加；撥回應收非控股權益款項之減值虧損；及部分被持作買賣投資公平值虧損所抵銷。

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高力集團 （01118） 預計，上半年轉盈，純利不少於2000萬元。原因是鋼材商品價格波動收窄導致鋼材分銷業務鋼材價格損失減少，以及混凝土銷售價格和數量均增加導致混凝土業務收益有所改善，建築材料業務表現較好；於天津業務的鋼絲繩產品利潤率提高，以及受惠於新型冠狀病毒疫情期間國內社會 保險減免政策，金屬產品業務有較好結果的表現。

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比速科技 （01372） 預計，上半年扭虧為盈，錄得純利4.99億元，由於可換股債券及承兌票據之條款於年初作出有利於公司的修訂，分別產生公允價值變動收益約2.94億港元及2.95億元。

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永豐集團 （01549） 預期，上半年溢利將錄得不少於250%之增長。主因是收益較去年同期增長約5%；受惠於油價大幅下跌，致使燃料成本單價較去年同期下降約30%；回撥以往年度多預提之內地企業所得稅 。

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上海復旦 （01385） 預期，上半年純利5800萬元，（1）營業額上升；（2）毛利率因新品推出市場帶動而上升；（3）其他收入增加；及（4）研發開支因研發項目受疫情影響導致進度滯後比往年同期減少。

公告及通告 - [盈利警告]

山東省國際信託 （01697） 初步審閱，預期上半年淨利潤按年升5成至6成，主要因集團信託業務手續費及佣金收入有所增加等。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

李氏大藥廠 （00950） 預期，上半年純利按年升1.5倍。主要是由於1、期內《再寧平》產品特許提早終時確認的一次性補償收入；2、期內並無大額無形資產減值。

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萬國國際礦業 （03939） 預計，上半年純利增5成，主要因2019年選礦廠提升改造完成，及現時開採高品位 礦體，集團精礦銷售數量增加。

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煜盛文化 （01859） 預計，上半年淨利潤按年增長不少於150%，主要因為製作節目數目增加，以及銷售廣播權及廣告服務收入增長。

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天瑞汽車內飾 （06162） 預計，上半年純利按年增不少於40%，主要是1、客戶對重型卡車裝飾零部件的需求有所增加；2、期內並無產生上市開支；3、西安天瑞汽車內飾件有限公司的優惠所得稅率為15%。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息 / 董事會召開日期]

浦江中國 （01417） 預計，上半年純利按年增不少於40%，主要由於1、泓欣環境集團有限公司財務合併之結果；2、新型冠狀病毒疫情期間實施的社會保障安撫政策之成效；3、部分被於2019年上半年一次性解除稅項撥備約330萬元人民幣之影響抵消。

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滙景 （09968） 預期上半年純利按年增不少於40%，主要因為集團因交付予買家的總建築面積導致收益增長及分佔一家合資企業的溢利增長所致。

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博尼控股 （01906） 預期上半年由虧轉盈，溢利增加至1500萬元（人民幣，下同），主要因出售口罩增加7800萬元收入所致。去年同期，虧損為930萬元。

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新礦資源 （01231） 預期，上半年轉盈，淨利潤介乎約500萬元至800萬元人民幣。

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祖龍娛樂 （09990） 預期，經調整利潤淨增加不少於1億元人民幣，增幅不低於1,000%，主要歸因於上半年現有遊戲增長及集團在海外市場推出的精選新款自主發行遊戲，帶動綜合遊戲發行及運營業務產生的收入增長。若按照國際財務報告準則的應用，預期淨虧損增加不少於700%，因可轉換可贖回優先股的公允價值變動所致。

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金茂源環保 （06805） 預期，上半年溢利增長不少於3000萬元人民幣，去年同期僅錄320萬元人民幣。

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立基工程 （01690） 預期，上半年虧損將錄介乎150萬至350萬元，遠少過去年同期的1720萬元，皆因旗下屋宇設備工程分部的毛利率增加。

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天源集團控股 （06119） 初步審閱，中期溢利按年將錄得不少於70%的增加，而去年同期則錄得約600萬元人民幣，主要受惠於總貨物吞吐量增加等。

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A8新媒體集團 （00800） 初步估計，上半年未經審計的溢利不低於2000萬元人民幣，而去年同期則錄得虧損。

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澳能建設 （01183） 預期上半年溢利增加約1.7倍至 1.8倍 ，主因期內合約總額及中期期間可確認收入大幅增加。

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靈寶黃金 （03330） 公布，預期於截至今年6月底止半年，錄得約1900萬元人民幣淨溢利，相對去年同期9134萬元人民幣淨虧損。集團表示，轉虧為盈乃由於集團克服疫情影響、加強內部管理，比去年同期冶煉分部冶煉自產系統金及採礦分部生產的礦山金產量合共增加約18%，同時減少冶煉分部外購合質金產量約50%，加上本期間金錠平均售價大幅度上漲。

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JS環球生活 （01691） 公布，預期截至6月底止盈利，由去年同期2190萬美元，大幅增加至不少於1億美元。主畏由2020年上半年集團整體收入增長強勁，尤其北美及歐洲市場增幅顯著；及部分商品因暫時性關稅豁免帶來的稅務返還。

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【盈警】

中國物流資產 （01589） 預計今年上半年虧損介乎1.9億元至2.3億元人民幣主要因可換股債券公平值虧損所致。

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太和控股 （00718） 預期今年上半年收益大幅減少逾60%；除稅前綜合虧損大幅增加逾600%，主要因醫療設備貿易表年跌約4成及物業投資分部收益大幅減少超過90%。

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KK文化 （00550） 預期中期收益按年下跌75%，主要因疫情影響下中斷各類經濟活動及打擊經濟情緒。公司又預計上半年淨虧損有所縮減，主要因去年出售Fullmoon Global Limited連同其附屬公司之全部已發行 股本而撇除經營虧損所致。

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大中華金融 （00431） 預期中期錄得淨虧損不少於1.7億，去年同期虧損為3520萬元，主要因疫情期間債務人的營運及現金流量造成不利影響而導致應收款項的預期信貸虧損增加所致；融資擔保服務過程中向客戶提供的融資擔保計提的融資擔保撥備增加3000萬元及現金產生單位商譽減值虧損約1300萬元。

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CHINA PROPERTIES GROUP （01838） 預期中期錄得淨虧損，集團投資物業公平值下調不少於10.77億元（人民幣，下同）及若干貸方的訴訟所產生之和解費及其他相關費用撥備約4.19億元。

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京西重工國際 （02339） 預計，上半年將由盈轉虧，並錄得不少於4400萬元虧損，主要因肺炎疫情爆發，令歐洲多國實施了「遏制及緩和措施」，導致集團在英國、波蘭和捷克共和國的廠房「中斷及暫停營運」。此外， 集團的主要客戶是「歐洲知名汽車製造商」，相關公司亦受到疫情負面影響。

不過，集團強調已在廠房實施了新的安全措施，並以分階段形式恢復生產營運，截至6月30日，集團所有廠房已恢復生產營運。

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美力時集團 （01005） 預告，上半年將由盈轉虧，並錄得不少於3000萬元虧損，主要由於肺炎病毒病爆發，產生不利影響，令集團營業額及毛利均下降。儘管如此，集團強調整體財務及業務狀況仍然良好。

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中國星集團 （00326） 料上半年虧損擴大，由去年同期的1694.3萬元，擴大至約6000萬至7000萬元，主要由於金融資產之公平價值變動，所產生了約7200萬元虧損。

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六福 （00590） 指疫情持續對宏觀經濟造成負面影響，料次季收入及純利按年計將分別錄得約60%及80%的跌幅。而港澳市場於7月份同店銷售跌幅則受本土疫情反覆影響，較6月時的60%跌幅略為擴闊。

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融科控股 （02323） 預計，上半年仍會繼續錄得虧損，金額約3.5億元，主要因旗下擁有之上市證券錄公平值虧損、環球資本市場動蕩不安兼疫情負面影響，以致「財務投資分類業務」及」金融服務分類業務」市值下降而產生減值虧損、財務資助因逾期未能收回，而進行訴訟所並導致的「嚴重減值撥備」。

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冠力國際 （00380） 預計，上半年盈轉虧不多於500萬元，由於中國的新業務分部受疫情的負面影響，激烈的市場競爭以及缺乏競爭力的生產成本結構。

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鼎立資本 （00356） 預計，上半年虧損擴大至3100萬元，主要由於本期間按公平值於損益列賬之財務資產未變現虧損較 上期增加。

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遠大中國 （02789） 預計，上半年虧損擴大至2.5億元人幣，由於疫情同時影響中國、美國、英國、歐盟及世界其他主要國家等多個國家。多個國家採取的隔離及暫時封鎖措施，導致建築項目的暫時停工或延期。

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中國鐵鈦 （00893） 預期今年上半年虧損淨額將大幅減少至不超過2500萬元人民幣，主要因剔除低鐵品位及不活躍礦場業務。集團指，貿易業務仍保持盈利。

博雅互動 （00434） 預期今年上半年收益預期增長約15%至20%，主要因疫情期間，中港台及海外地區的相關政府主管部門防控檢疫及社交隔離措施的施行及集團的線上運營活動的舉辦，使遊戲用戶在線時間及在網絡遊戲中之消費增加所致。

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太陽城集團 （01383） 預期今年上半年應佔虧損約大幅收窄至1.08億元（人民幣，下同）主要因有關衍生金融工具公允值變動之收益約由虧轉盈至5.96億元。

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港大零售 （01255） 預期今年上半年淨虧損介乎約9100萬元至約9900萬元，主要因被情影響導致訪港旅客持續減少以及消費者在全球經濟下滑狀況下更為審慎。

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卡森國際 （00496） 預期今年上半年純利大幅下降介乎約90%至100%，主要因中國物業發展項目住宅樓宇交付較去年同期大幅下降；疫情影響導致海外客戶的銷售訂單減少及集團的製造業工廠期因應政府防疫要求而曾經暫時停工導致訂單交付量下降所致。

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金貓銀貓 （01815） 預計今年上半年由盈轉虧，應佔淨虧損錄1500至2500萬元人民幣，主要因線上銷售渠道及線下零售及體驗網絡的銷量均下降所致。

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威訊 （01087） 預計今年上半年淨虧損增加介乎6500萬元至7000萬元人 民幣，主要因2015年收購Fortune Grace Management Limited時產生的網絡系統集成現金產生單位的商譽確認減值虧損所致。

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世紀建業 （00079） 預計今年上半年錄得虧損，主要因藍籌股本證券按公平值計入損益之財務資產之公平值虧損約1800萬元及中期沒有錄得投資物業之公平值收益。

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巨星醫療 （02393） 預計今年上半年由盈轉虧，虧損淨額不少於7億元人民幣及母公司擁有人應佔未經審核綜合虧損淨額不少於6億元。

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新時代能源 （00166） 預計今年上半年虧損進一步擴大至介乎4679萬元至5719萬元。去年同期，虧損錄1030萬元。集團指，虧損進一步擴大主要因集團所持有上市股本證券之投資之公允價值虧損、集團阿根廷業務因惡性通脹產生之收益調整、減少的一般及行政開支所抵銷。

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宏光照明 （06908） 預計今年上半年受到疫情影響下，純利按年大跌95%至100%。集團指，內地發光二極管「LED」燈珠及LED照明產品的銷量明顯減少所致。

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聯合集團 （00373） 預期今年上半年應佔溢利顯著 下降介乎80%至90%，主要因市場大幅波動導致新鴻基投資業務中的金融工具按市值計價之虧損、疫情影響業 務的利息收入減少及為預期信貸損失增加撥備 及投資物業的公平價值錄得淨減幅、天安投資物業的公平價值下降、亞太資源之應佔業績錄得應佔虧損。

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開達集團 （00180） 預期今年上半年虧損擴大至7000萬元9000萬元，去年同期虧損為2000萬元，主要因收入減少、投資物業重估虧損及應佔聯營公司虧損增加所致。

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粤海制革 （01058） 預期今年上半年虧損按年減少超過4成，主要因出售已撥備庫存，存貨減值準備回撥增；行政開支減少及應收賬款減值回撥。

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銀杏教育 （01851） 預期今年上半年淨溢利減少約8%至15%，經調整後淨溢利減少約 20%至25%，主要因收益減少及行政開支增加。

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友聯租賃 （01563） 預計今年上半年，綜合淨虧損不多於約4000萬元（人民幣，下同），去年同期虧損錄330萬元。集團預期淨虧損主要是由於國際財務報告準則第9號－金融工具，由於若干承租人延遲償還本金額及或利息，公司就融資租賃應收款項作出減值撥備。此外，疫情下公司為回收未償還本金額及或利息所採取的法律訴訟等手段的實施進度較通常有所延緩。

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聯洋智能 （01561） 預計今年上半年股東應佔虧損不少於3000萬元；去年同期，股東應佔虧損約2230萬元，主要因疫情爆發後暫停生產，導致製造及買賣塗料分類收益減少；應付或然代價公允價值變動虧損及融資成本增加所致。

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銀建國際 （00171） 預期今年上半年應佔虧損不少於1.5億元，去年同期溢利為4632萬元，主要因疫情影響，租賃物業的出租率下降、導致收入有所減少。

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聖馬丁國際 （00482） 預期今年上半年綜合淨虧損約340萬元，綜合淨虧損下降主要因集團投資物業之公允價值增加；初步評估金融資產預期信貸虧損撥回。

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達利國際 （00608） 預期今年上半年得淨虧損介乎約1000萬元至1500萬元，主要因疫情令集團於內地工廠在今年年第一季暫時停產。疫情影響下，全球市場減少對成衣及服裝產品的需求及令集團部分的客戶面臨經濟困難。集團的銷售收入及毛利率下跌，亦帶來額外的呆壞賬及存貨撥備。

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中國金融投資管理 （00605） 預計今年上半年淨盈利按年下跌40%至50%，主要是因為疫情嚴重影響集團的放貸業務，包括集團在收入方面的下跌和呆賬撥備的增加。

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TEAMWAY INTL GP （01239） 預計今年上半年由盈轉虧，股東應佔虧損約2760萬元（人民幣，下同），去年同期利潤約623萬元，主要因今年中期並無一次性其他收入。

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藍鼎國際 （00582） 預期今年上半年綜合收益減少約25%及綜合 淨虧損略有減少，主要因疫情影響訪客量下跌、物業銷售活動減少。集團又預計，綜合淨虧損與2019年同期相比略有減少，主要因博彩業務的淨收益增加；運營費用減少；2019年租賃終止致使租 賃負債的財務成本減少。

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中國城市基礎設施 （02349） 預期今年上半年虧損按年增加90%，去年同期的虧損為5126.6萬元。集團表示，主要因疫情爆發導致收入減少及；於中國之投資物業之公平值虧損。

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大發地產 （06111） 預期今年上半年純利按年減少約45%，主要因銷售物業已確認收益減少，減少部分受到新型冠狀病毒疫情的爆發所影響。

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絲路物流 （00988） 預期今年上半年錄不少於3800萬水港元淨虧損，去年同期錄淨溢利約1331萬元。

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康華醫療 （03689） 預計今年上半年虧損錄1.25億元（人民幣，下同），主要因收益減少，康心醫院持續錄得虧損、於2018年收購的康心醫院及安徽樺霖醫療投資的現金產生單位的商譽減值虧損。去年同期，溢利錄5550萬元。

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華君國際 （00377） 預計今年上半年人應佔虧損將增加預計為上期虧損的約220%，去年同期虧損錄2.44億元（人民幣，下同）。集團表示，期間投資物業之公允值變動虧損及財務成本比上期增加。

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中國匯融 （01290） 預計今年上半年收益按年下跌21%至24%， 應佔利潤按年下跌95%至98%。公司指，受疫情影響，集團業務營運放緩；中國政府推行普惠金融政策，作為紓困措施的一部分，以應對疫情對當地經濟產生的負面影響，而導致來自商業銀行的競爭加劇。

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中國水業 （01129） 預計今年上半年純利減少至4300萬元，去年同期純利為4990萬元。集團指，今年上半年應佔溢利將不超過200萬元，去年同期為2630萬元，主要因期內沒有發生於2019年上半年發生之出售聯營公司收益。

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雷士國際 （02222） 預計，純利按年減少約85%。去年出售雷士照明中國業務大部分股權，而該出售部分的業績不再計入今年的合併財務報表；因受疫情影響，上半年在部分國際市場的銷售和盈利情況不及預期。

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新福港 （01447） 預計，上半年盈轉虧，將錄得淨虧損約3000萬元，營業額將按年減少約40% ，由於較高毛利率的項目於上一年度已完成，導致期內該等項目對收益及溢利的貢獻減少；及新型冠狀病毒疫情的爆發減緩了現有項目的進度，導致收入減少，項目費用成本和分包成本增加以及總體毛利率下降。

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曠世控股 （01925） 預計，上半年純利按年減少70%，收入按年減少約26%，由於疫情，影響多個國家客戶對產品的需求。

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陸氏集團 （00366） 預計，上半年純利按年下跌超過40%。主要原因包括分別位於越南的水泥業務及香港的酒店業務的收入於期內均出現較大幅度的下降，主要受到期內新冠狀病毒疫情影響所致。

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恒大 （03333） 發盈警預期，今年上半年核心業務淨利潤及淨利潤有所下跌， 核心淨利潤預期按年下跌37%至193億元（人民幣，下同）；淨利潤按年下跌46%至147億元。

集團表示，主要因疫情影響，全國促銷活動實施銷售價格優惠及同期營銷費用上升、外匯匯率波動引起外匯虧損、附屬公司對新能源汽車的投入引起合併報表虧損。

恒大發盈警料上半年淨利潤按年跌46%至147億

維亞生物 （01873） 預計上半年錄得重大虧損，主要因發行1.8億美元2.5%可轉換債券。公司料，虧損錄6.5億元主要包括可轉換債券的嵌入式衍生部分相關的按公平值列入損益的金融負債之有關公平值虧損以及可轉換債券的債務部分之利息開支。

公司預計收益按年增加超過35%，扣除與可轉換債券相關之特別虧損，預期錄公司擁有人應佔淨利潤增加。

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兌吧 （01753） 預計，上半年純利按年跌85%至90%，利潤按年減少116%至121%，收入按年減少約38%至43%。由於上半年疫情持續，對廣告主的廣告預算造成壓力，也造成平台的線下流量階段性停滯，互動廣告業務造成重大不利影響。

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瑞慈醫療 （01526） 預計，上半年虧損擴大至1.65億元，新冠疫情爆發疫情控制措施對收益產生重大影響，於中國各地的體檢中心於疫情期間無法恢復正常營運；及三間專科醫院處於營運初期，導致虧損。

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中星集團控股 （00055） 預計，上半年虧損4700萬至6200萬元，由於上半年錄得持作買賣投資公平值虧損 增加、金融資產及合約資產減值虧損。

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九尊數字互娛 （01961） 公布，預計今年上半年純利（未計上市開支）將較去年周期下降30%至35%，主要由於上半年單人手機遊戲收入按年大跌七成。

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北京汽車 （01958） 預計，今年上半年盈利將較去年同期下跌約65%，主要由於新冠肺炎疫情導致首季銷量較去年周期有較大幅度下降。

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中國泰發 （00866） 預計，將由去年上半年4,500萬元人民幣，今年轉盈轉虧，虧損不多於7,000萬元人民幣，主要受累於疫情令產能下降，固定單位成本增加。

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北大資源 （00618） 預計，今年上半年將轉盈為虧，今年上半年料虧損約4.5至5.5億元人民幣，主要由於物業開發項目交付面積減少。

江南集團 （01366） 預計，上半年純利按年減少約82%，受疫情影響，營業額減少，銷售及經銷費用、內行政開支增加。

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中國有色礦業 （01258） 預計，上半年純利按年跌不超過72%至2200萬美元。

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新特能源 （01799） 預計，上半年純利按年跌98%至500萬元。主要是）多晶硅銷售價格下降、受新型冠狀病毒肺炎 疫情影響，工程建設承包業務規模減少。

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國華 （00370） 預計，上半年虧損不少於4500萬元，部分業務受新冠肺炎疫情影響，及行政及員工成本因業務活動擴張而增加；及計息借貸產生之融資成本。

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維太創科 （06133） 預計，上半年虧損不少於7100萬元，原因有關銷售AI及其他設備虧損、銀行存款之利息收入減少，中國及香港所實 施的封鎖及社交隔離措施，以遏制新型冠狀病毒傳播。該等措施對集團之供應 鏈物流及業務計劃造成若干程度之干擾。

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恒嘉融資租賃 （00379） 預計，上半年虧損介乎6000萬至8000萬元。

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中國恒泰集團 （02011） 預計，上半年虧損不多1000萬港元。主要受全球爆發疫情後採取隔離、封鎖及出行限制等措施的影響，客戶下達的銷售訂單數量減少，鏈業務的收益及毛利均銳減。

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天安 （00028） 預計，上半年溢利顯著下降介乎70%至80%，因為投資物業之公允價值下降，應佔合營企業溢利下降。

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絲路物流控股 （00988） 預計，上半年盈轉虧，由於期內並無進行任何商品貿易業務所致。

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青島控股 （00499） 預計，上半年純利按年間58%至160萬元。由於新型冠狀病毒爆發，對數碼化中文書法教育裝備的日常生產及銷售活動帶來不利干擾；由於人民幣對美元及港元貶值，匯兌收益相應減少

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百盛集團 （03368） 預計，上半年虧損1.89億元，主要因冠狀病毒疫情爆發以來，集團之客流、消費者支出及收益急劇下跌。

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富士高實業 （00927） 預計，上半年盈轉虧，由於爆發疫症令全球經濟備受衝擊，集團客戶在下訂單時趨於審慎保守。因此，預期中期財務業績將同樣受到不利影響。

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中國上城 （02330） 預計，上半年錄得溢利不多於1000萬元，收益大幅下跌約81%。由於物業銷售收益較去年同期減少；全球爆發冠狀病毒病之不利影響，導致投資物業之公允值下降，以及於茂名之物業發展項目第三期竣工及交付量增加所致。

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中油潔能控股 （01759） 預計，上半年純利約350萬元至450萬元，群年為1000萬元。收益將不少於6億元。

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滿地科技 （01400） 預計，上半年虧損不少於6500萬元。主要由於冠狀病毒病之爆發，面料產品導致毛虧增加，及一般及行政開支及其他費用增加，包括但不限於期內人民幣兌港元貶值產生匯兌虧損。

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昊海生物科技 （06826） 預計，上半年淨利潤預期約2752萬元，按年減少85%，扣除非經常性損益後的淨利潤預期約783萬元，按年減少約96%。

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金朝陽集團 （00878） 預計，上半年溢利按年減少約 93%。主要是集團持有的投資物業之重估虧損。

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遠見控股 （00862） 預期，上半年錄得虧損增加，主因是投資物業公平值減少。

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雲能國際 （01298） 預期，上半年較群年同期虧損淨額1510萬元減虧約50%。由於經營開支減少；及一名股東提供之貸款錄得融資成本減少，而上述兩方面之影響超過新型冠狀病毒的爆發令集團營業額減少的影響。

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茂業國際 （00848） 預計，上半年錄得純利1億元至1.5億元人民幣， 較去年同期顯著減少。新型冠狀病毒爆發以來對百貨零售業造成廣泛性業務受損，集團門店於該期間客流量大幅減少，導致集團零售門店營運銷售收入及溢利均大幅下降。

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聯合能源集團 （00467） 預計，上半年溢利將大幅下降50%至60%，主要由於全球爆發新冠肺炎疫情及上半年國際油價疲弱。

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海峽石油化工 （00852） 預期，上半年虧損9000萬至1.1億元，由於上半年新型冠狀病毒疫情的爆發和擴散 所引起的商品需求嚴重下降導致毛利顯著減少，以及銀行及其他利息收入減少和所得稅開支增加，惟部分虧損為臨時定價安排下公平值變動的虧損淨額減少和財務成本減少所抵銷。

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核心經濟投資 （00339） 預計，上半年虧損將錄得約 190萬元的增幅，主因近期金融市場疲軟，金融資產公平值之變動虧損淨額約130萬元。

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黎氏企業 （02266） 預計，上半年盈轉虧，主要由於爆發新型冠狀病毒導致澳門及香港整體裝修及建築業之經 營環境惡劣。

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興證國際 （06058） 預計，上半年盈轉虧，約2.86億元。由於（1）受年初市場波動等因素的影響，自營業務收入下降；及（2）集團於相關期間就保證金貸款產生之應收賬款的預期信貸虧損。

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中國先鋒醫藥 （01345） 預期，上半年純利較去年同期減少約60%至70%，全球疫情蔓延、中國若干醫院及診所的非急症科服務關閉、各地區實施大規模封鎖及或業務活動放緩以及因此產生的不利營商環境影響.

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REF HOLDINGS （01631） 公布，預期上半年收按年減少約15至20%；以及預期於除稅後純利減少約40至50%。主畏由於自首次公開發售項目產生的收益減少，尤其是爆發新型冠肺炎後，公司成功上巿的首次公開發售項目數目較先前期間有所減少；手頭上現有首次公開發售項目延期或取消；及預期集團的財務投資錄得按巿值計價公平值虧損。

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安山金控 （00033） 公布，預期集團於截至6月底止半年，錄得的淨虧損按年擴大45%。主要由於於國際安全網有限公司及德威可信（北京）科技有限公司的權益虧損；及若干長期未償還按金及其他應收款項減值所致。

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和嘉控股 （00704） 預期，截至6月底止盈利按年跌40%，主要由於期內新冠疫情影響，打擊了焦炭的生產及需求，對焦炭市場價格產生了負面影響，邊際利潤因而受到影響。

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華滋國際海洋 （02258） 發盈警，預期上半年股東應佔溢利相較2019年同期將減少約49%，其主由於新冠疫情爆發帶來的影響（例如隔離、封鎖及旅行限制），導致集團中國境內及境外的在手及在建工程項目於上半年的工作時間表出現延誤，從而集團收入預期較將按年下降約31%。

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中天國際 （02379） 發盈警，預期上半年淨利潤較截至按年大幅減少90%，主要由於2019年上半年錄得徵地收益約4880萬元人民幣；及去年同期遞延稅項負債撥回約2760萬元人民幣。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息 / 《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告]

昇捷控股 （02340） 初步審閱，預期上半年股東應佔溢利介乎約100萬元至500萬元，而去年同期則溢利約2000萬元。

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工蓋 （01421） 初步審閱，預期截至6月底止年度，預期錄得虧損介乎6800萬元至約7700萬元，虧損按年再擴大。

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亞證地產 （00271） 初步評估，今年首6個月淨純利按年會有85%至95%的大幅回落，主要由於期內投資物業之公允價值虧損，以及聯營公司虧損。

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興合控股 （01891） 預期，中期純利按年下降不少於60%，主要由於馬來西亞政府在3月至6月期間，為控利新冠肺炎實行的行動管制令，集團全線業務經營暫停，嚴重影響集團收益。

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中達集團控股 （00139） 預計，上半年純利按年跌約60%至65%。主要歸因於提供債務資本市場服務的收入減少，於年初爆發疫情及相應抗疫措施以及封城已減緩於內地各類項目的進度。

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上置集團 （01207） 預計，上半年錄得虧損將較去年同期顯著減少，將在4500萬元至7500萬元的範圍內。主要由於出售投資的收益以及實施一系列降本措施而減少各類費用。

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東瀛遊 （06882） 預計，上半年虧損不少於6500萬元，由於今年3月中旬起取消並暫停於不同國家及地區之旅行團及自由行產品的銷售。有關安排已暫停集團旅遊業務及酒店業務的營運，並對收益及其他財務業績造成不利影響。

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陽光能源 （00757） 預計，上半年純利額較去年同期大幅下降不少於65%及不多於75%。主要原專注於光伏產品垂直一體化生產，生產線涵蓋上游單晶晶棒，單晶晶片，電池與組件，惟因電池產能規模較小且產線較為老舊，並不符合經濟規模生產效益。

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中國玻璃 （03300） 預期，上半年轉虧不少於2.5億元，主要是因為期內未有錄得政府補償；及應收賬款及其他應收款確認的減值虧損金額增加，由於爆發新型冠狀病毒影響了集團債務人的償還能力。

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巨星醫療控股 （02393） 預計，上半年盈轉虧，由於冠狀病毒病爆發導致多間附屬公司與估計未來業務表現有關的可收回金額降低，繼而令該等附屬公司的貼現現金流量價值下跌，其商譽及無形資產因而出現龐大減值虧損。 2. 對醫院醫療檢查的需求下跌，中國境內居民流動性亦有所下降，令醫療業務的收益暫時大幅下跌。

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華金國際 （00982） 預期上半年純利不少於250萬元，主要因財經印刷服務行業錄得預期虧損淨額、同行競爭激烈、疫情影響及市況波動。

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恒騰網絡 （00136） 預期，上半年料淨利潤約718萬元人民幣，按年倒退86.6%。主要由於內地1月下旬爆發新型冠狀病毒，政府採取嚴格的防控措施，導致工廠生產、合作方運營及業主收樓工作全面受阻，使集團互聯網家居業務的平台訂單交易量下降，對上半年度期間的收益帶來不利影響；與此同時， 營銷費用及行政費用亦有所增加。

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思捷環球 （00330） 預期，截至6月底止年度淨虧損約為39億元，及除利息及稅項前虧損約為34億元。主要是由於全球性大流行病帶來的重大不利影響，包括1、集團收入上一財政年度的129.3億元急劇下降約24%至今財政年度的約99億元；2、特殊項目的負面影響約24億港元，其中包括商標減值、物業廠房及設備減值、使用權資產減值、店舖關閉撥備及遣散費

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天韻國際 （06836） 預期，上半年純利下降不多於33%，介乎於約4700萬元至約5000萬元之間。主要是由於期內較低的收入水平，銷售受到新型冠狀病毒爆發，中國各地區及世界各國隨後實施的疾病預防措施以及對消費活動的限制的影響，及原材料供應和物流的中斷。

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華金國際資本 （00982） 預期，上半年純利大幅減少，錄得純利不少於250萬元。

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集一控股 （01495） 預期，上半年盈轉虧，淨虧損不少於1300萬元人幣，主要由於新型冠狀病毒疫情的爆發以及中國地方政府防控措施導致銷售及分銷商品分部之銷量減少，導致收入減少。此外，防控措施要求關閉建築工地，導致提供室內設計及建築工程服務分部之收入減少。

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華融金控 （00993） 預期，上半年虧損擴大，介乎4.5億元至5億元，另外，預期期間的總收益大幅減少。

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金嗓子 （06896） 預期，上半年溢利減少約65%。主要由於爆發新型冠狀病毒疫情導致藥店、商超等零售店的顧客流量普遍降低，使上半年銷售額減少。

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國電科環 （01296） 預期，上半年虧損擴大，稅前虧損約4.4億元至4.6億元。主要原因， 風電產品及服務板塊的上游原材料和關鍵部件價格持續上漲，風機業務的毛利率下降； 受新型冠狀病毒感染疫情的影響，部分 EPC 項目進度延後，收入下降及人工成本上升； 部分風機產品的質保費用有所增加。

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佳兆業健康 （00876） 預期，上半年盈轉虧，介乎600萬元至1000萬元。整體收入按年下降36%，原因為冠狀病毒病在全球爆發，導致國內及海外訂單大幅減少，毛利減少約2200萬元；及拓展健康業務導致員工成本較去年同期產生額外行政支出約200萬元。

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華融金控 （00993） 預期，上半年虧算擴大至4.5億元至5億元。

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新石文化 （01740） 預期，上半年虧損介乎約600萬元至700萬元人民幣。

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盛諾集團 （01418） 預期，上半年轉虧，除稅後虧損不低於約3100萬元，倒退由於疫情爆發導致集團之業務活動放緩，以及就附屬公司可分派溢利徵收之中國預扣稅增加。

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雅仕維 （01993） 預期，上半年虧損不少於3500萬元。主要由於全球各地的商業活動整體上因疫情而暫時放緩，繼而影響廣告收入來源並令其業務受到嚴重打擊。

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順誠控股 （00531） 初步預期，中期業績按年轉虧，將錄得虧損1,600萬美元，而去年同期則盈利180萬美元，主因受新冠肺炎影響，集團不同城市的主要市場及製造業務受嚴重影響，導致大量已確認訂單及出貨推遲，導致銷售額較去年同期減少15%。

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未來世界 （00572） 預期，上半年盈轉虧，錄得淨虧損不少於3700萬元，主要由於集團確認以購股權為基礎的付款支出約1700萬元，按公平值計入損益之投資錄得已變現虧損淨額及未變現虧損淨額共1300萬元。

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新華聯資本 （00758） 預期，上半年淨虧損擴至3000萬元，由於國內需求持續轉弱，導致鎳產品售價下跌，貿易業務盈利能力因此而惡化等。

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永嘉集團 （03322） 預期上半年盈轉虧，淨虧損約1.8億元，主要由於高級時裝零售業務收益減少約34%，撤出e.dye業務產生一次性非現金減值約7500萬元及新冠肺炎爆發令廠房停產。

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星宏傳媒 （01616） 預期上半年盈轉虧，淨虧損介乎1700萬至1900萬元人民幣，收入按年跌約80%至90%；主要是受到新型冠狀病毒疫情爆發的不利影響，其中包括上半年開始的影視劇製作時間遭到推遲。

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中國華融 （02799） 預計，上半年純利跌約90%至95%，主要由於受新型冠狀病毒肺炎疫情和持續壓降非主業無優勢業務的影響，集團除不良資產外的債權投資的利息收入較去年同期進一步下降，及集團持有的部分金融資產公允價值變動收益下降較多。

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道和環球 （00915） 預計，上半年錄得淨虧損不多於350萬美元，主要歸因於新型冠狀病毒病大規模爆發及經濟下行的營商環境，以致貿易及供應鏈管理服務以及經營網上社交平台收益減少約50%；及使用權資產及物業、廠房及設備約80萬美元的減值虧損所致。

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恆新豐控股 （01920） 預計今年上半年，純利下跌至介乎1000萬元至1200萬元，主要因收益減少及建築成本增加。去年同期，純利為1630萬元。

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凱升控股 （00102） 預計，上半年收入按年將下跌「不多於」63%，虧損則料不多於5000萬元，整份業績報告料於今月底發布。

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利駿集團 （08360） 表示，上半年虧損將按年擴大2.5倍，去年同期虧損為730萬元。

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寶新金融 （01282） 預期，上半年純利「大幅下跌」，去年同期純利為3.73億元。

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寶新置地 （00299） 預期，上半年淨虧損不超過3億元，去年同期純利則約4189.6萬元。

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西藏水資源 （01115） 料，上半年收入及純利將較去年同期分別減少約45%及約65%。

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奧威控股 （01370） 預期，上半年虧損不多於1億元人民幣，去年同期則為7400萬元人民幣。

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飛揚國際 （01901） 預期，上半年虧損約1500萬至1800萬元人民幣，去年同期純利則為120萬元人民幣。

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TL Natural Gas （08536） 表示，上半年料錄500至600萬元人民幣虧損，去年同期純利則為8.8萬元人民幣。

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匯聯金融 （08083） 預期，上半年收益大減約90%，公司擁有人應佔淨虧損約1億元人民幣。

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卡撒天嬌 （02223） 預期，上半年虧損300萬元，但集團指流動資金仍然非常充沛，截止6月底止現金及現金等價物將超過1.8億元。

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中國升海集團 （01676） 預期，上半年虧損1000萬元人民幣。

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C-LINK SQ （01463） 預計，上半年轉虧240萬吉特，主要是受疫情影響，集團確認的毛利減少。

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百仕達控股 （01168） 預計，上半年虧損進一步擴大不少於2.9億元，主要是因為聯營公司虧損不少於2.15億元；投資物業的公平值虧損不少於3,500萬元；應收聯營公司貸款及聯營公司欠款的公平值變動虧損不少於9,500萬元。

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新利軟件 （08076） 發盈警，料上半年虧損將較去年同期擴大超過46%，至307.5萬元人民幣。

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湯臣集團 （00258） 料上半年除稅後綜合溢利按年跌90%，主要因物業銷售及租賃可確認收入下跌。

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中國東方集團 （00581） 料上半年未經審核之合併管理賬目純利按年跌50%至70%，主要因原材料價格上升、疫情影響施工暫停、政府多項生產限制政策的實行及集團的裝備大型化項目的施工而導致本集團的產品生產量、銷售量以及銷售價格下跌。

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綠景中國地產 （00095） 料上半年盈利按年下跌95%，主要因投資物業的公允值受到市場大環境變化、集團投資物業沒有重估收益、部份項目於去年下半年至今年上半年完工，相關項目的融資成本於今期費用化、及物業銷售收入較同期減少所致。

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佳華百貨 （00802） 料上半年由盈轉虧，虧損錄5100萬元主琅因疫情影響消費力、租賃使用權資產折舊及租賃負債利息合併增加2000萬元、購物中心營運虧損8000萬元及3家零售店關閉，產生合共4500萬固定資產虧損及固定資產撇銷支出。去年同期盈利為8009萬元。

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51信用卡 （02051） 料上半年虧損介乎約3.5億元（人民幣，下同）至7.5億元不等。去年同期純利為1.85億元。

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中國旭陽集團 （01907） 料上半年淨利潤按年跌最多60%，主要焦炭產品價格曾於2月至4月下跌，導致其價差收窄，加上精細化工產品國際原油價格下跌影響及產品需求受疫情打擊，此外集團固定資產期內錄得約5000萬人民幣減值撥備。

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五谷磨房 （01837） 預計上半年盈轉虧，料錄得虧損5000萬元人民幣，去年同期純利錄得1.05億人民幣，主要因新冠肺炎疫情衝擊集團業務營運。

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未來發展控股 （01259） 預計上半年稅後淨虧損不超過1000萬人民幣，去年同期稅後淨虧損則為7340萬元，主要因個人護理產品分部、買賣商品業務分部虧損均收窄。

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大森控股 （01580） 料上半年盈轉虧，錄得淨虧損不少於5000萬人民幣，主要因疫情打擊產品需求，同時公司因短期營運資金需求，打折出售部分膠合板產品。

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京投交通科技 （01522） 預計半年溢利按年下降約40%至50%，主要因合營公司北京京城地鐵受疫情影響有較大虧損。集團期內營業收入則按年升5%至10%，經營溢利增長約5%至10%。

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飛毛腿 （01399） 預告，上半年公司淨虧損不少於2800萬元人民幣，去年同期則盈利1523萬元人民幣，主要因疫情下全球消費者支出減少，以及集團生產線延遲全面恢復產能以及跨境貿易、全球原材料供應鏈及物流運輸服務中斷。

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驢跡科技 （01745） 預期上半年收益按年減少約50%至60%，並錄得虧損淨額月7000萬只8000萬元，去年同期錄得盈利5190萬元，主要因集團營運受疫情打擊。

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新龍國際 （00529） 預期上半年將由錄得綜合稅後溢利近1.6億元純利，轉為錄得綜合稅後虧損不多於3.3億元，其中「投資物業公平值變動虧損為主要原因」。

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深藍科技 （01950） 預期上半年收入大幅減少，亦將由1020萬元人民幣盈利轉為620萬元人民幣虧損，皆因公司期內錄得約1000萬元人民幣「非經常性上市開支」，同時「來自人工革化學品銷售業務的收入減少」。

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辰興發展控股 （02286） 初步審計，中期溢利按年跌30%至40%，主要因為本集團在中國的發展項目的物業銷售收益減少所致。

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華油能源 （01251） 預計，中期純利按年大幅減少6成至8成，主要受新冠肺炎在全球爆發，全球經濟大幅下滑、導致原油需求大規模減少，石油價格劇烈波動，因此，集團主要客戶大幅縮減勘探開發投資規模，投資項目價格有所下調。

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實德環球 （00487） 初步預期，上半年未經審核綜合虧損將介乎約1.2億元至1.5億元，而去年同期則錄得溢利4870萬元。公司解釋，主因新冠肺炎爆發，嚴重影響集團旗艦投資項目十六浦有關的聯營公司財務表現，產生集團應佔聯營公司的大額虧損。

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中國服飾控股 （01146） 預期，上半年按年由盈轉虧，錄得淨虧損3000萬元至5000萬元人民幣，主要受新冠肺炎爆發及封鎖，導致百貨商店及購物中心客流大幅下降。

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利邦控股 （00891） 初步審計所得，預期首六個月將錄得至少1.5億元的股東應佔虧損淨額，而去年同期的股東應佔溢利淨額7660萬元，主因新冠病毒大流行。

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騰程亞洲 （00936） 預計，上半年錄得淨虧損9000萬元至1.1億元，而去年同期則純利6300萬元。

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迅捷環球控股 （00540） 初步估計，上半年按年由盈轉虧，將錄得淨虧損1.15億元至1.35億元，而去年同期淨利潤470萬元。

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神州租車 （00699） 預期上半年產生淨虧損介乎38億元至43億元人民幣，主因疫情令租賃需求大幅下降以及北京寶沃汽車有限公司所製造附有回購安排的車輛剩餘價值均出現減值等因素影響。

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編輯：侯景成