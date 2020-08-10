【盈喜盈警】中國旭陽料上半年盈利跌最多6成　一文看清企業業績預告

▲ 港股踏入業績期，多家企業公布盈喜盈警數據。

港股進入業績期，多家企業陸續在業績前公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為本周盈喜盈警消息：

【盈警】

中國旭陽集團 （01907） 料上半年淨利潤按年跌最多60%，主要焦炭產品價格曾於2月至4月下跌，導致其價差收窄，加上精細化工產品國際原油價格下跌影響及產品需求受疫情打擊，此外集團固定資產期內錄得約5000萬人民幣減值撥備。

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五谷磨房 （01837） 預計上半年盈轉虧，料錄得虧損5000萬元人民幣，去年同期純利錄得1.05億人民幣，主要因新冠肺炎疫情衝擊集團業務營運。

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未來發展控股 （01259） 預計上半年稅後淨虧損不超過1000萬人民幣，去年同期稅後淨虧損則為7340萬元，主要因個人護理產品分部、買賣商品業務分部虧損均收窄。

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大森控股 （01580） 料上半年盈轉虧，錄得淨虧損不少於5000萬人民幣，主要因疫情打擊產品需求，同時公司因短期營運資金需求，打折出售部分膠合板產品。

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京投交通科技 （01522） 預計半年溢利按年下降約40%至50%，主要因合營公司北京京城地鐵受疫情影響有較大虧損。集團期內營業收入則按年升5%至10%，經營溢利增長約5%至10%。

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飛毛腿 （01399） 預告，上半年公司淨虧損不少於2800萬元人民幣，去年同期則盈利1523萬元人民幣，主要因疫情下全球消費者支出減少，以及集團生產線延遲全面恢復產能以及跨境貿易、全球原材料供應鏈及物流運輸服務中斷。

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驢跡科技 （01745） 預期上半年收益按年減少約50%至60%，並錄得虧損淨額月7000萬只8000萬元，去年同期錄得盈利5190萬元，主要因集團營運受疫情打擊。

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新龍國際 （00529） 預期上半年將由錄得綜合稅後溢利近1.6億元純利，轉為錄得綜合稅後虧損不多於3.3億元，其中「投資物業公平值變動虧損為主要原因」。

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深藍科技 （01950） 預期上半年收入大幅減少，亦將由1020萬元人民幣盈利轉為620萬元人民幣虧損，皆因公司期內錄得約1000萬元人民幣「非經常性上市開支」，同時「來自人工革化學品銷售業務的收入減少」。

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辰興發展控股 （02286） 初步審計，中期溢利按年跌30%至40%，主要因為本集團在中國的發展項目的物業銷售收益減少所致。

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華油能源 （01251） 預計，中期純利按年大幅減少6成至8成，主要受新冠肺炎在全球爆發，全球經濟大幅下滑、導致原油需求大規模減少，石油價格劇烈波動，因此，集團主要客戶大幅縮減勘探開發投資規模，投資項目價格有所下調。

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實德環球 （00487） 初步預期，上半年未經審核綜合虧損將介乎約1.2億元至1.5億元，而去年同期則錄得溢利4870萬元。公司解釋，主因新冠肺炎爆發，嚴重影響集團旗艦投資項目十六浦有關的聯營公司財務表現，產生集團應佔聯營公司的大額虧損。

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中國服飾控股 （01146） 預期，上半年按年由盈轉虧，錄得淨虧損3000萬元至5000萬元人民幣，主要受新冠肺炎爆發及封鎖，導致百貨商店及購物中心客流大幅下降。

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利邦控股 （00891） 初步審計所得，預期首六個月將錄得至少1.5億元的股東應佔虧損淨額，而去年同期的股東應佔溢利淨額7660萬元，主因新冠病毒大流行。

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騰程亞洲 （00936） 預計，上半年錄得淨虧損9000萬元至1.1億元，而去年同期則純利6300萬元。

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迅捷環球控股 （00540） 初步估計，上半年按年由盈轉虧，將錄得淨虧損1.15億元至1.35億元，而去年同期淨利潤470萬元。

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神州租車 （00699） 預期上半年產生淨虧損介乎38億元至43億元人民幣，主因疫情令租賃需求大幅下降以及北京寶沃汽車有限公司所製造附有回購安排的車輛剩餘價值均出現減值等因素影響。

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【盈喜】

天源集團控股 （06119） 初步審閱，中期溢利按年將錄得不少於70%的增加，而去年同期則錄得約600萬元人民幣，主要受惠於總貨物吞吐量增加等。

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A8新媒體集團 （00800） 初步估計，上半年未經審計的溢利不低於2000萬元人民幣，而去年同期則錄得虧損。

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澳能建設 （01183） 預期上半年溢利增加約1.7倍至 1.8倍 ，主因期內合約總額及中期期間可確認收入大幅增加。

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靈寶黃金 （03330） 公布，預期於截至今年6月底止半年，錄得約1900萬元人民幣淨溢利，相對去年同期9134萬元人民幣淨虧損。集團表示，轉虧為盈乃由於集團克服疫情影響、加強內部管理，比去年同期冶煉分部冶煉自產系統金及採礦分部生產的礦山金產量合共增加約18%，同時減少冶煉分部外購合質金產量約50%，加上本期間金錠平均售價大幅度上漲。

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JS環球生活 （01691） 公布，預期截至6月底止盈利，由去年同期2190萬美元，大幅增加至不少於1億美元。主畏由2020年上半年集團整體收入增長強勁，尤其北美及歐洲市場增幅顯著；及部分商品因暫時性關稅豁免帶來的稅務返還。

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編輯：侯景成