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【字節跳動出售TikTok】微軟和TikTok收購案　Twitter擬加入收購戰團

環球政經 21:56 2020/08/09

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美國總統特朗普以國家安全為由封殺TikTok，並下令由微軟收購。消息指，社交媒體巨頭Twitter亦對TikTok感興趣，有意合併其業務。現時Twitter與TikTok正進行初步洽談研究合併的可行性，包括涉及TikTok在美國業務。惟Twitter最終是否決定收購計劃還未知，但鑒於Twitter企業規模比微軟小，加上難以支付高昂的收購費，故必面臨巨大挑戰。

相關文章：【出售TikTok】「抖音」母公司字節跳動創辦人張一鳴的全球化野心

引述《路透》指，Twitter市值接近300億美元，幾乎和TikTok將要剝離的資產一樣多，與微軟的1.6萬億美元相去甚遠。

相關文章：【TikTok反擊】字節跳動：若受不公平對待　將訴諸法院

目前，微軟與TikTok母公司字節跳動正商討收購計劃，包括TikTok在美國、澳大利亞、加拿大及新西蘭的業務。日前有指微軟和TikTok計劃在三周內完成收購談判，這筆交易的估值最多達300億美元，而且微軟已同意，若交易成功，將在1年內把維持TikTok運營的全部代碼從中國帶回美國。

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撰文 : 張以正

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