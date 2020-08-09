【疫廈成交】同座有住戶確診　麗港城劈價158萬沽　呎價僅1.3萬

疫情肆虐，影響樓市交投氣氛，若屋苑不幸成為疫廈，單位甚難轉手，業主往往只能劈價賣樓。有代理說，疫廈愈來愈多，影響睇樓活動，除非減幅驚人，叫價吸引，否則也難吸引買家到疫廈睇樓。

市場消息指，觀塘麗港城4期21座低層H室，實用面積748平方呎，上月中原叫價1,138萬元放盤，惟同座有住客確診，睇樓量大減。業主最終接受現實，累減158萬元，以980萬元沽貨，實用呎價僅13,102元，減幅高達14%，可承造高成數按揭。

有荃灣區代理說，部分買家趁機到疫廈搵盤，希望以低市價入市，其中荃威花園更有上車客積極睇樓，短短幾天參觀6個單位。代理續說，荃威花園雖然約40年樓齡，且錄多宗確診，惟單位叫價平，入場價只約500多萬元，可承造高成數按揭，故仍吸引上車客。不過，他坦言，雖然部分業主肯減價，但減幅少，始終他們深信疫情過後，樓價便會回升。

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