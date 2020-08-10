疫情打擊天然鑽石供應鏈　供應減價格升增投資潛力？

▲ 天然鑽石協會大中華區董事總經理王敬芝表示，天然鑽石價格的上升是基於其有限的供應量，而疫情更加劇供應緊張的情況，未來的潛力可期。（天然鑽石協會提供圖片）

新冠肺炎疫情、中美關係惡化、全球經濟衰退下，不少人購買黃金保值，但有否想過購買天然鑽石也可保值？天然鑽石協會大中華區董事總經理王敬芝表示，天然鑽石價格的上升是基於其有限的供應量，而疫情更加劇供應緊張的情況。

【零售寒冬】珠寶業跌幅見底？ 李兆波：止蝕回升需待深圳開關

根據內地媒體報道，受疫情影響，預計今年全球鑽石總產量，可能會比去年減少2,600萬克拉，至1.19億克拉，按年跌18%，很多中小規模的鑽石礦業企業，亦將面臨倒閉風險。

王敬芝透露，3月至5月疫情高峰期，許多國家推行封鎖政策，以確保工人的安全，以及讓疫情得以控制。當時，整個鑽石供應鏈，從開採到切割，再到交易以及零售也被中止運作，包括澳洲的阿蓋爾鑽石礦亦需要關閉，彩鑽的價格亦會因有限供應而上升。而所有的天然鑽石價格在近數十年亦持續上升。

▲ 所有的天然鑽石價格在近數十年亦持續上升。（天然鑽石協會提供圖片）

知名度+無租金壓力 藝人裕美開珠寶網店年賺200萬有可能？

需求反彈 珠寶商加大線上業務

天然鑽石供應減少的同時，需求卻逐漸回穩，未來的潛力更是可期。王表示，中國是全球第二大的天然鑽石消費市場，今年疫情爆發初期，2月大多數飛往中國的航班取消，隨着中國疫情緩和，西方國家的貨運航班已經恢復，天然鑽石的銷售交易和進口，已恢復到正常狀態。根據上海鑽石交易所的數據顯示，今年2月時天然鑽石的銷售交易，只有去年同期的20%，及至5月，銷售已反彈至去年同期的50%。

珠寶零售商亦於疫情下，加大發展線上業務，以穩定銷售。王舉例，內地珠寶零售商周六福，其線上業務於疫情期間錄得30%增長，有見及此，該品牌未來更將積極發展線上直播銷售模式。

【疫市營商】本地珠寶品牌les amis生意「負增長」 轉攻網上生意挽銷情

記者：朱悅瀅