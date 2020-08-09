【騰訊股價】騰訊購百奧家庭互動旗下動漫公司股權 涉資1.36億元

▲ 騰訊旗下投資公司收購百奧家庭互動持有的廣州百漫文化傳播有限公司約31.2%股權，涉資1.36億。

百奧家庭互動 （02100） 公告，其間接持有的廣州百田出售旗下廣州百漫文化傳播有限公司約31.2%股權，買方為騰訊 （00700） 旗下投資公司林芝利創，涉資約1.25億元人民幣（1.36億港元）。集團預計將從此項交易中錄得稅後收益約6094萬元人民幣（6642萬港元）。

公告披露，交易完成後，廣州百田將不再持有廣州百漫文化傳播的任何股權。廣州百漫文化傳播主要從事動漫和視頻的動畫創作和製作服務，主要資產包括內容創作和創意新產品開發的知識產權。

買方為林芝利創信息技術有限公司，主要從事電腦軟硬件技術開發和銷售、經濟管理諮詢、內地貿易和投資興辦實業。

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編輯：陳華