【騰訊股價】騰訊購百奧家庭互動旗下動漫公司股權 涉資1.36億元

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【盈喜盈警】靈寶黃金上半年轉賺1900萬人幣 一文看清企業業績預告
百奧家庭互動 （02100） 公告，其間接持有的廣州百田出售旗下廣州百漫文化傳播有限公司約31.2%股權，買方為騰訊 （00700） 旗下投資公司林芝利創，涉資約1.25億元人民幣（1.36億港元）。集團預計將從此項交易中錄得稅後收益約6094萬元人民幣（6642萬港元）。
公告披露，交易完成後，廣州百田將不再持有廣州百漫文化傳播的任何股權。廣州百漫文化傳播主要從事動漫和視頻的動畫創作和製作服務，主要資產包括內容創作和創意新產品開發的知識產權。
買方為林芝利創信息技術有限公司，主要從事電腦軟硬件技術開發和銷售、經濟管理諮詢、內地貿易和投資興辦實業。
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編輯：陳華