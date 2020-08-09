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【油企業績】沙特阿美上季純利大瀉73%　仍派息187億美元

即市財經 19:43 2020/08/09

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沙特阿美第二季純利大瀉73%，仍宣布派息187.5億美元。

全球最大石油生產商沙特阿美公布，上季純利按年大瀉73%至66億美元，而去年同期為247億美元，主要是因為新冠肺炎疫情全球大流行導致需求大減、原油價格大震蕩以及煉化產品利潤下跌等因素影響。

儘管全球經濟下行及能源市場面臨挑戰，沙特阿美仍宣布第二季派息187.5億美元（1453億港元），按年增加約40%，與首季派息金額相若，但大部分主要支付予其主要股東沙特阿拉伯政府。公司稱，將維持全年派發750億美元股息的計劃，但需得到董事會通過，並取決於市場狀況。

沙特阿美上半年純利挫50.5%至232億美元，去年同期為469億美元，且公司的自由現金流按年減44.5%，由去年同期的380億美元減少至211億美元。

另外，沙特阿美上半年資本開支縮減至136億美元，較去年同期的145億美元，按年下滑約6.2%；當中第二季資本開支為62億美元。

沙特阿美稱，公司將透過減少資本開支及改善營運以加強業務，預計全年資本開支為250億至300億美元的低位區間，而2019年則為327億美元。

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編輯：陳華

沙特阿拉伯 疫情 經濟 石油 全球大流行 新冠肺炎疫情

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