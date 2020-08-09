【油企業績】沙特阿美上季純利大瀉73%　仍派息187億美元

▲ 沙特阿美第二季純利大瀉73%，仍宣布派息187.5億美元。

全球最大石油生產商沙特阿美公布，上季純利按年大瀉73%至66億美元，而去年同期為247億美元，主要是因為新冠肺炎疫情全球大流行導致需求大減、原油價格大震蕩以及煉化產品利潤下跌等因素影響。

儘管全球經濟下行及能源市場面臨挑戰，沙特阿美仍宣布第二季派息187.5億美元（1453億港元），按年增加約40%，與首季派息金額相若，但大部分主要支付予其主要股東沙特阿拉伯政府。公司稱，將維持全年派發750億美元股息的計劃，但需得到董事會通過，並取決於市場狀況。

沙特阿美上半年純利挫50.5%至232億美元，去年同期為469億美元，且公司的自由現金流按年減44.5%，由去年同期的380億美元減少至211億美元。

另外，沙特阿美上半年資本開支縮減至136億美元，較去年同期的145億美元，按年下滑約6.2%；當中第二季資本開支為62億美元。

沙特阿美稱，公司將透過減少資本開支及改善營運以加強業務，預計全年資本開支為250億至300億美元的低位區間，而2019年則為327億美元。

相關文章：【美股焦點】柯達變身藥企遭查內幕交易 巨額貸款暫時停止

沙特阿美據報擬出售管道公司股權 籌逾百億美元

【螞蟻IPO】螞蟻衝擊沙特阿美光環 成全球焦點勢受捧

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https://bit.ly/2WtzVxq

編輯：陳華