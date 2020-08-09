【商廈疫情】甲廈租金較高位挫四分一　商業氣氛有幾差？

2008年金融海嘯後，資金四方八面湧港，甲級寫字樓不愁租客，租金水平貴絕全球。不過，早前先有中美貿易戰，再有社會運動，加上疫情肆虐、以及「港版國安法」引起的國際爭議，甲級商廈租務每況愈下。美聯工商舖資料研究部指，上月甲廈租售價連跌13個月，租金更由去年中高位，累跌24.8%。

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報告指，疫情持續肆虐，不少業主減價、減租，並提供更多優惠吸客，如免費車位、增加免租期，以及可商議租期等措施。雖然市道差，甲廈租售價仍未見底，但亦有投資者趁機入市，以全幢買賣而言，佐敦同昌商業大廈全幢落實以5.1億元易手，是今年首宗全幢商廈成交；至於長沙灣青山道Peak Castle全幢商廈，也快將以18億元易手。

事實上，過去數月，屢傳國際金融機構減租甲廈樓面，甚至棄租，這反映企業看淡後市，加緊節省成本。此外，中美關係持續惡化，香港再成兩國磨心，地緣政治風險持續上升，或令外資暫停擴充在港業務，甚至撤資，終致甲廈空置率上升。雪上加霜的是，乙級商廈似乎未有受惠，若情況遲遲未見起色，情況絕對令人憂慮。

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