【恒大恒馳】恒大汽車恒馳蓄勢待發　許家印的3000億元市值絕不是夢？

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【汽車股】一文看清7月車企銷量 長汽按年增3成 比亞迪新能源車跌53%
建議更名為恒大汽車的恒大健康 （00708） 早前發布了6款恒馳汽車，除了引起市場關注該6款恒馳汽車的車型及顏色外，投資者亦關注恒大股價的走勢。恒大健康今年來股價累計升幅逾3.2倍，未更名恒大汽車前，其目前其市值甚至已超過吉利 （00175） 及比亞迪 （01211） 。
截至上周五，恒大健康的市值約2851億元，而中國恒大 （03333） 則為2833億元，反映恒大健康的市值超越中國恒大。
恒大主席許家印在視察生產基地時更表示，要實現3到5年內，把恒大汽車打造成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團，更稱這「絕對不是夢」。以恒馳汽車的市場關注度，加上恒大汽車的高端智能生產基地未來將全面投產，恒大健康市值見3000億元或許也「絕對不是夢」。
恒大汽車各生產線上的智能機器人可協同工作，完成白車身的焊接、定型等工序，並可實現24小時全自動作業，是高端智能「黑燈工廠」。目前，恒大汽車的生產基地暫時使用舊車型零部件進行調試，未來將生產恒馳系列車型。
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責任編輯：陳韻妍