【恒大恒馳】恒大汽車恒馳蓄勢待發　許家印的3000億元市值絕不是夢？

建議更名為恒大汽車的恒大健康 （00708） 早前發布了6款恒馳汽車，除了引起市場關注該6款恒馳汽車的車型及顏色外，投資者亦關注恒大股價的走勢。恒大健康今年來股價累計升幅逾3.2倍，未更名恒大汽車前，其目前其市值甚至已超過吉利 （00175） 及比亞迪 （01211） 。

截至上周五，恒大健康的市值約2851億元，而中國恒大 （03333） 則為2833億元，反映恒大健康的市值超越中國恒大。

▲ 恒大汽車的生產基地暫時使用舊車型零部件進行調試，未來將生產恒馳系列車型。

▲ 恒大汽車的裝配車間配置行業首創雙色弧形燈廊。

恒大主席許家印在視察生產基地時更表示，要實現3到5年內，把恒大汽車打造成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團，更稱這「絕對不是夢」。以恒馳汽車的市場關注度，加上恒大汽車的高端智能生產基地未來將全面投產，恒大健康市值見3000億元或許也「絕對不是夢」。

▲ 許家印視察恒大汽車生產基地塗裝車間。

恒大汽車各生產線上的智能機器人可協同工作，完成白車身的焊接、定型等工序，並可實現24小時全自動作業，是高端智能「黑燈工廠」。目前，恒大汽車的生產基地暫時使用舊車型零部件進行調試，未來將生產恒馳系列車型。

▲ 恒大汽車的生產基地沖壓車間配置世界領先的德國舒勒全自動沖壓線生產。

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責任編輯：陳韻妍