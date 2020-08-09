【黎巴嫩爆炸】馬克龍主持援助會議：黎巴嫩未來岌岌可危

▲ 法國總統馬克龍牽頭，與聯合國等多個國家領袖在周日（9日）舉行視像會議，商討針對黎巴嫩爆炸的救助方案。

黎巴嫩首都貝魯特港口上周二（4日）發生嚴重爆炸，造成至少158人死亡，5,000人受傷和30萬人無家可歸，加上之前已面臨的金融危機，引發黎巴嫩重大政治動盪。曾獲國際聯盟委任統治黎巴嫩的法國牽頭，召開緊張援助會議。法國總統馬克龍主持會議時強調，黎巴嫩的未來正岌岌可危，世界各國必須放下分歧，支持黎巴嫩人民。

周日召開的視像會議中，馬克龍表示：

「盡管看法不同，所有人也必須前來協助黎巴嫩和這裡的人民。我們今日的任務是要迅速和有效地行動。」

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馬克龍提出的援助，包括支持黎巴嫩針對大爆炸進行具公信力的獨立調查。不少黎巴嫩人對事件十分激憤，認為需要革命，把現時腐敗的政治領袖踢走。

他續指，國際社會有責任伸出援手，並可以同時透過公營和私營方式給予援助，例如一些非政府組織。

在會前，馬克龍幕僚拒絕為會議設立目標，僅重申黎巴嫩急需食物、醫療援助，以及重建學校和醫院方面的協助。

這次黎巴嫩爆炸由倉庫囤積大批易燃物硝酸銨而起，數量多達2,750噸；爆炸估計造成損失高達150億美元（約1162億港元）。

意外發生後，有近6萬民眾向前統治國法國求助，協助建立清廉的政權。法國亦當仁不讓，迅速排除救援隊伍協助搜救；法國總統馬克龍亦就意外多次發言，更牽頭舉行會議，商討黎巴嫩救助方案。

美國總統特朗普表示已跟法國總統馬克龍接洽，會參加這場會議，又在Twitter發文表示：「任何人都樂於伸出援手。」（"Everyone wants to help!" ）此外，中國、歐盟、英國、俄羅斯、埃及和約旦都會派代表參加。

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記者：葉芷樺