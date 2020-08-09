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【黎巴嫩爆炸】法國總統馬克龍牽頭開會 攜各國救助黎巴嫩

環球社會熱點 18:50 2020/08/09

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法國總統馬克龍牽頭，與聯合國等多個國家領袖在周日（9日）舉行視像會議，商討針對黎巴嫩爆炸的救助方案。

黎巴嫩首都貝魯特港口上周二（4日）發生嚴重爆炸，造成至少158人死亡，5,000人受傷和30萬人無家可歸。曾獲國際聯盟委任統治黎巴嫩的法國，由總統馬克龍牽頭，與聯合國等多個國家領袖在周日（9日）舉行視像會議，商討針對黎巴嫩爆炸的救助方案。

這次爆炸由倉庫囤積大批易燃物硝酸銨而起，數量多達2,750噸；爆炸估計造成損失高達150億美元（約1162億港元）。

 

意外發生後，有近6萬民眾向前統治國法國求助，協助建立清廉的政權。法國亦當仁不讓，迅速排除救援隊伍協助搜救；法國總統馬克龍亦就意外多次發言，更牽頭舉行會議，商討黎巴嫩救助方案。

法國總統府發表的聲明表示，周日的會議旨在動員黎巴嫩的主要國際夥伴，為組織國際社群，為當地提供緊急援助。（"will aim to mobilize Lebanon's main international partners and to organize and co-ordinate emergency support from the international community".）

【黎巴嫩爆炸】示威者佔領政府部門 總理促提前大選

【黎巴嫩爆炸】為何黎巴嫩人求助法國 由歷史淵源說起

美國總統特朗普表示已跟法國總統馬克龍接洽，會參加這場會議，又在Twitter發文表示，「任何人都樂於伸出援手」（"Everyone wants to help!" ）。此外，歐盟成員國、英國、中國、俄羅斯、埃及和約旦都會派代表參加。

【黎巴嫩爆炸】馬克龍促9月前反腐改革 提新政治公約

【黎巴嫩爆炸】人民要求官員問責 社交媒體發起「#掛起絞索」運動

記者：葉芷樺

 

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