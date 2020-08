【黎巴嫩爆炸】法國總統馬克龍牽頭開會 攜各國救助黎巴嫩

▲ 法國總統馬克龍牽頭,與聯合國等多個國家領袖在周日(9日)舉行視像會議,商討針對黎巴嫩爆炸的救助方案。

黎巴嫩首都貝魯特港口上周二(4日)發生嚴重爆炸,造成至少158人死亡,5,000人受傷和30萬人無家可歸。曾獲國際聯盟委任統治黎巴嫩的法國,由總統馬克龍牽頭,與聯合國等多個國家領袖在周日(9日)舉行視像會議,商討針對黎巴嫩爆炸的救助方案。

這次爆炸由倉庫囤積大批易燃物硝酸銨而起,數量多達2,750噸;爆炸估計造成損失高達150億美元(約1162億港元)。

意外發生後,有近6萬民眾向前統治國法國求助,協助建立清廉的政權。法國亦當仁不讓,迅速排除救援隊伍協助搜救;法國總統馬克龍亦就意外多次發言,更牽頭舉行會議,商討黎巴嫩救助方案。

法國總統府發表的聲明表示,周日的會議旨在動員黎巴嫩的主要國際夥伴,為組織國際社群,為當地提供緊急援助。("will aim to mobilize Lebanon's main international partners and to organize and co-ordinate emergency support from the international community".)

美國總統特朗普表示已跟法國總統馬克龍接洽,會參加這場會議,又在Twitter發文表示,「任何人都樂於伸出援手」("Everyone wants to help!" )。此外,歐盟成員國、英國、中國、俄羅斯、埃及和約旦都會派代表參加。

記者:葉芷樺