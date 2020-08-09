雷軍棄2萬人幣小米MIX Alpha　稱量產難度太大

▲ 雷軍稱放棄小米MIX α。

小米 （01810） 近日發布小米10和Redmi K30的至尊紀念版機型，雷軍今天在微博與網友交流有關小米MIX α的問題時坦言，「小米MIX α是預研項目，量產難度太大，已經放棄了」。

他表示，新一代MIX還需要一段時間，小米MIX α是一款預研項目，已完成預研目標，因為量產難度過高，最後決定不量產，集中精力做好下一代MIX。雷軍曾透露，小米MIX α2年前開始研發，前後投入1000位工程師，總投入達5億元人民幣。

被問及「澎湃芯片」時，雷軍稱，2014年開始做澎湃芯片，2017年發布第一代，後來的確遇到巨大困難，但計劃還在繼續，「等有了新的進展，再告訴大家」。

2017年，小米發布澎湃S1的八核64位處理器、28納米先進製程、主頻為2.2GHz，採用四核Mali T860圖形處理器，而首款搭載澎湃S1芯片的手機小米5C也一同發布。

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編輯：陳華