【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000

疫情持續肆虐，部分業主看淡前景，紛紛減價賣樓，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）亦連跌兩周，就連藍籌屋苑也齊齊跌價，其中天水圍嘉湖山莊跌幅最明顯，繼上周三房呎價跌穿10,000元後，複式戶呎價亦失守10,000元大關。值得留意的是，藍籌屋苑不乏租客，租金有保證，故有一批實客支持，惟部分藍籌屋苑造價回落，即時影響其他屋苑，齊齊跌價。

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市場消息指，嘉湖山莊7期9座頂層複式戶，實用面積1,243平方呎，剛以1,150萬元易手，實用呎價僅9,252元。資料顯示，屋苑對上一宗同類成交為麗湖居4座複式戶，實用面積986平方呎，上月以990萬元易手，實用呎價約10,041元。

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有「樓市寒暑表」之稱的鰂魚涌太古城，三房呎價更跌穿16,000元，部分單位更可承造高成數按揭。市場消息指，太古城寶山閣低層F室，實用面積691平方呎，三房間隔，剛以1,100萬元易手，與兩房成交價相若，實用呎價僅15,919元。不過，代理強調，單位位處極底層，鄰近英皇道，造價相對較低。

此外，太古城金山閣中層A室，實用面積593平方呎，上月原叫價1,180萬元放盤，終減價180萬元，以1,000萬元易手，實用呎價僅16,863元，可承造高成數按揭。翻查紀錄，同座高層A室去年以1,258萬元易手，換言之，上述單位成交價，較高峰期平258萬元，跌幅約兩成。

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