日本長崎原爆75周年 安倍未提聯合國禁核武條約

▲ 周日（9日）是日本長崎原爆75周年，首相安倍晉三在紀念儀式上發言時，承諾日本會跟隨國際社會，朝著實現無核武的目標邁進，但依舊未有提到聯合國的禁止核武器條約。

周日（9日）是日本長崎原爆75周年，首相安倍晉三在紀念儀式上發言時，承諾日本會跟隨國際社會，朝著實現無核武的目標邁進，但依舊未有提到聯合國的禁止核武器條約。

象徵和平的鐘聲在當地早上11時02分、即75年前美軍在長崎投下原子彈的一刻響起，全場為當年死難者默哀。

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儀式在長崎和平公園舉行，來自70個國家的代表和原爆生還者出席。今年因應疫情緣故，只有約500人在長崎和平公園出席儀式，比往年數千人出席大幅減少9成，現場亦不設公眾座位。

長崎市長田上富久致詞時形容，新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情與核威脅，同樣影響世界上每一個人，再次呼籲日本政府簽署有關條約。首相安倍晉三致詞時就說，會繼續推動各國落實推行消除核武進程, 但未有提到聯合國的禁止核武器條約。

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下周六（15日）是日本戰敗投降日。日本傳媒報道，安倍晉三將不會到供奉二戰甲級犯的靖國神社參拜，只會向神社供奉祭品。

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記者：葉芷樺