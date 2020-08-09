【疫市開店】新派韓式素菜食府「土生花」　進駐K11 MUSEA試業

▲ 土生花現進駐尖沙咀K11 MUSEA試業。（土生花提供）

新冠肺炎疫情持續出現本地確診個案，二人限聚令加上禁止夜間堂食，重挫本地餐飲業生意。不過，仍有餐廳計劃於現時嘗試營運。「土生花」（Soil to Soul）主打新派韓式素菜菜式，以天然植物性食材烹調。

▲ 土生花提供多款菜式，圖為辣炒蘑菇雜菜。（土生花提供）

▲ 土生花提供套餐。（土生花提供）

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「土生花」現時提供午市外賣服務，當中包括「韓式素食便當」（138港元），以及一系列精選單點菜式。食客可透過網上外賣平台Deliveroo，預訂外賣送遞服務。

寺廟料理體驗嚐味菜單 8月起可預訂

該餐廳現進駐尖沙咀K11 MUSEA試業。其行政總廚具辰光表示，餐廳理念為與大自然共存的原生態餐廳，以簡約餐飲為目標，減低對環境造成影響。他曾於寺廟跟隨法師學藝6年，菜單從單點菜式丶午市菜單、六至八道菜的晚市嚐味菜、佐酒小吃，以及「寺廟料理體驗嚐味菜單」，均有提供。

▲ 「土生花」行政總廚具辰光曾於寺廟跟隨法師學藝6年。（土生花提供）

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「寺廟料理體驗嚐味菜單」設有午市及晚市，定價分別為每位780元及1,380元，提供八至十道菜，並由總廚發辦。不過，食客有興趣須於一天前預訂，八月中旬起接受預訂。

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責任編輯：馬意文