【小米股價】小米次季印度智能手機市場續領先三星　惟整體市佔率被反超

▲ 小米印度智能手機市場次季繼續領先，惟整體手機市場佔有率被三星反超。

根據市場調研機構IDC數據，小米 （01810） 於印度智能手機市場，次季仍穩奪第一，市佔率達29.4%；其次為三星電子，市佔率達26.3%。雖然小米仍然是印度手機市場一哥，但小米與三星之間的差距縮小，三星更由第三位躍升至二位。

由於印度手機市場中功能手機（Feature Phone）仍有4成左右的市場佔有率，因此三星在當地整個手機市場（功能機+智能機）份額佔比達24%，意味三星連續兩個季度被小米超越後，實現反超，從小米的手上重奪印度手機市場頭把交椅。

IDC印度分析師Navekender Singh表示，三星的領先地位有可能是暫時性的，料第二季三星反超小米及vivo主要是因為中國本土手機廠商的庫存短缺，以及印度當地產生反華情緒。

IDC續指，第二季印度智能手機市場按年跌50.6%，從去年同期的3680萬部降至1820萬部，料市場下半年出現復甦跡象。而功能手機出貨量按年降69%至1000萬部。

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編輯：陳華