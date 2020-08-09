領展「商戶同舟計劃」加碼至6億元 所有租戶獲豁免管理費及冷氣費

▲ 領展行政總裁王國龍指，因應疫情全球均處於極度艱難的情況。

領展房地產投資信託基金 （00823） 宣布，將「商戶同舟計劃」金額倍增至6億元，是2月中以來第2次將計劃規模加碼。最新計劃下，所有租戶8至9月期間，可獲豁免管理費及冷氣費，涉資1.5億元。

除豁免2個月管理費及冷氣費，「同舟計劃」新增措施包括：8至9月期間，集團旗下共128個非政府機構／特惠租戶將獲全數租金寬免；今年4月至9月期間，向以月租形式租用領展旗下停車場的褓姆車或校巴營運者提供的50%租金減免，將延續至明年3月；以及因應個別情況，受影響租戶將繼續獲得租金減免，當中受疫情影響最大的行業將獲優先處理。

領展為商戶提供針對性的紓困措施，包括減免租金、提供免租期、准許分期繳納租金、豁免罰息及服務費，以及提供額外泊車優惠。此外，集團亦提供其他彈性安排，例如與商戶商討租約重組。

領展行政總裁王國龍指，因應疫情全球均處於極度艱難的時刻，香港亦不例外，面對疫情除了首要是考慮保障客戶、商戶的健康安全，而且對環球經濟造成重大挑戰，因此決定將支援租戶計劃擴大一倍。

另外，領展現正檢視內部程序，希望在可行範圍內，縮短向服務供應商付款所需的時間，紓緩服務供應商的資金周轉壓力。領展內部同時將嚴控開支。

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