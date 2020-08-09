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【港區國安法】陳茂波斥美國起底式制裁為「自以為是、逆我者亡」霸凌思維

即市財經 17:10 2020/08/09

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陳茂波斥美國霸制裁中港官員，曝露了其霸凌思維。

美國財政部日前公布包括特首林鄭月娥在內的11位中港官員的制裁名單。未在制裁名單上的財政司司長陳茂波周日（9日）發文，美國實施所謂制裁，甚至披露相關官員的住址及證件號碼。他撰文寫道︰「一個經常自稱尊重人權和民主自由的國家，竟採取這種『起底式』、嚴重侵犯個人私隱，並以恫嚇來作手段等行徑，暴露了其自以為是、逆我者亡的霸凌思維。」

陳茂波又提到近日TikTok遭美國封殺，稱美國最近以國家安全為理由，在具體詳情或證據都欠奉的情況下，便透過總統行政命令針對中資背景的TikTok，先擬全面禁制，繼而強迫賣盤。

而事實上，這家公司當地業務的伺服器設於美國，亦沒證據顯示它曾將美國用戶個人資料傳送到境外。這件事情反映，一間企業即使在美國完全合規經營，卻可以因為其本身在巿場上取得成功，威脅到對方在某些範疇的主導地位，結果在美國當地便成為被打壓、甚至被搶掠的對象。近日，美國更啟動所謂的「清潔網絡行動」，試圖強行將中資企業從網絡中排除。這些行徑粗暴而深刻地破壞美國曾經自我標榜的自由市場、規則為本】（rule-based）、公平競爭等的運作基礎，最終將會損害全球市場及企業對美國體制的信心。

他續表示，美國的行為是「雙重標準」，不禁令人質疑他們一直在國際社會上推崇一些所謂普世價值，只不過是偽善的宣傳口號。

疫情才是本港目前最大挑戰

陳茂波續指，面對複雜的外部環境、百年未有之大變局，國家未來經濟發展的方向是要加快建構完整的內需體系，並透過創新形成更多新的增長點，逐步形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環、相互促進的新發展格局。這對香港而言，是更大中產群的消費潛力，以及對高質量服務和供應鏈管理的更大需求。而在金融方面，這意味著更多的科技型及輕資產公司的集資需要，以及對專業服務的需求。在一國兩制的獨特安排下，香港的制度和其他優勢必定會繼續維持，在助力國家發展的過程中，自身也必定會得到長足的發展。

然而，如何能有效控制新冠肺炎疫情，才是本港刻下最迫切須應對的挑戰。「早識別、早隔離、早治療」是防治疫情的有效策略，但現時香港仍面對不少無病徵患者在社區活動，這個隱形傳播鏈將無從中斷。按內地的經驗，透過全民檢測以最大範圍找出患者，並配合適切治療，才能盡快提供安全環境以恢復社會活動及重啟經濟，並讓巿民能夠安心生活。

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編輯︰侯景成

一國兩制 經濟 陳茂波 美國財政部 財政司 新冠肺炎疫情

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