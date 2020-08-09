  • 30°C
香港時間 : 2020809日 (日) 19:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【投資海外】英國樓「期間限定」免印花稅　四大重點你要知

股樓投資 17:23 2020/08/09

分享：

與香港一樣，英國買樓要付印花稅，對買家來說，是樓價以外最大支出。慶幸的是，為刺激樓市復蘇，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）早前宣布，由7月8日起，調高物業印花稅的門檻，由現時12.5萬鎊，調高至50萬鎊，直至明年3月31日。若有意到英國置業，就要留意以下四點：

50萬鎊以下才受惠

若購買50萬鎊以下的物業，只有首置客才獲豁免繳交印花稅，若非首置客，則須繳交3%。據英國房地產分析網Hometrack最新公布，今年六月，當地樓價按年升2.7%，以平均樓價計，倫敦樓最貴，平均樓價只約479,300英鎊，換言之，倫敦樓也能受惠新政策，惟仍視乎地區。

相關文章：【投資海外】英國減印花稅托樓市　到底有幾筍？

香港有樓不當首置

新政策另一重點是，首置客才能受惠，與香港不同，英國對首置客的定義較為嚴謹，只是你持有他國物業，即使沒有英國物業，也失去首置身分。簡單來說，若你在港持有物業，現時到英國買樓，便要根據非首置客的稅階，繳付印花稅。

明年3月31日前交樓才適用

據官方指引，物業須於明年3月31日前交樓，才能受惠新政策，換言之，長樓花期的物業未能受惠。事實上，英國買樓有兩個重要日子，第一是簽約日，泛指買賣雙方簽約的日子，若日後其中一方放棄交易，便視為撻訂。另一是交易完成日，即整個買賣程序完結之時，買家成功收樓。若要受惠新政策，緊記交易完成日須於明年3月31日前。

海外買家明年四月起要付辣稅

今次的稅務減免為「期間限定」，直至明年3月31日，若香港買家其後到英國置業，除了要根據舊有的稅階繳稅，更要支付額外印花稅，皆因明年四月起，海外買家都須支付相關辣稅。

相關文章：【法律迷思】英國取消印花稅: 買物業投資要注意的法律事項

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

金融時報：港人吼實英國樓　研離港路線
2020/07/23
金融時報：港人吼實英國樓　研離港路線
英國首置買樓免稅　港人買家睇實一點　慎防中伏（下）
2020/07/25
英國首置買樓免稅　港人買家睇實一點　慎防中伏（下）
英國首置買樓免稅　港人買家睇實一點　慎防中伏（上）
2020/07/25
英國首置買樓免稅　港人買家睇實一點　慎防中伏（上）
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
2020/08/01
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國各城樓價　一文睇清楚
2020/08/02
【投資海外】英國各城樓價　一文睇清楚
英國 額外印花稅 印花稅

上一篇文章

【美股分析】科技股股價飆升　分析師：「FAAMG」有修正風險

下一篇文章

【中國經濟】畢馬威中國《中國經濟觀察》　居民消費復甦下半年亮點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖
【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖
經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審
經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事
【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？
【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？