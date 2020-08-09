【投資海外】英國樓「期間限定」免印花稅　四大重點你要知

與香港一樣，英國買樓要付印花稅，對買家來說，是樓價以外最大支出。慶幸的是，為刺激樓市復蘇，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）早前宣布，由7月8日起，調高物業印花稅的門檻，由現時12.5萬鎊，調高至50萬鎊，直至明年3月31日。若有意到英國置業，就要留意以下四點：

50萬鎊以下才受惠

若購買50萬鎊以下的物業，只有首置客才獲豁免繳交印花稅，若非首置客，則須繳交3%。據英國房地產分析網Hometrack最新公布，今年六月，當地樓價按年升2.7%，以平均樓價計，倫敦樓最貴，平均樓價只約479,300英鎊，換言之，倫敦樓也能受惠新政策，惟仍視乎地區。

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香港有樓不當首置

新政策另一重點是，首置客才能受惠，與香港不同，英國對首置客的定義較為嚴謹，只是你持有他國物業，即使沒有英國物業，也失去首置身分。簡單來說，若你在港持有物業，現時到英國買樓，便要根據非首置客的稅階，繳付印花稅。

明年3月31日前交樓才適用

據官方指引，物業須於明年3月31日前交樓，才能受惠新政策，換言之，長樓花期的物業未能受惠。事實上，英國買樓有兩個重要日子，第一是簽約日，泛指買賣雙方簽約的日子，若日後其中一方放棄交易，便視為撻訂。另一是交易完成日，即整個買賣程序完結之時，買家成功收樓。若要受惠新政策，緊記交易完成日須於明年3月31日前。

海外買家明年四月起要付辣稅

今次的稅務減免為「期間限定」，直至明年3月31日，若香港買家其後到英國置業，除了要根據舊有的稅階繳稅，更要支付額外印花稅，皆因明年四月起，海外買家都須支付相關辣稅。

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