【6G啟動】韓明年起年斥13億元研6G基礎　冀2028年推商用

▲ 5G尚在商用早期階段，但各地已開始展開6G網絡的研究。(圖片來源: 法新社)

5G通訊正在普及階段，各國已開始放眼6G市場，韓國媒體報道，該國政府訂定未來移動通訊的研發策略，由2021年起5年內，每年投資2,000億韓圜（約13億港元），研發6G基礎技術，目標取得標準與高附加價值的專利，奠定產業基礎，並擬在2026年推出6G先導計劃，至最快2028年至2030年推出商用。

韓國政府會先針對6個關鍵技術領域，包括超高效能、超高頻寬、超高精準度、超大範圍、超高智慧、超高信任度等，並實現每秒傳輸1TB數據的資料傳輸速度，比現行5G服務快五倍。在確保這些技術後，預計於2026年開始推出升級通訊網絡至6G的先導計劃，包括5個應用範疇：數碼醫療、沉浸內容、無人駕駛汽車、智慧城市與智能工廠。

>>【5G未算快】中聯通與中興簽署6G戰略協議 預計2030推出

>>【6G技術】三星率先發布6G白皮書 傳輸速率快5G 50倍

事實上，韓國大企三星（Samsung）於上月發布《下一代超連接體驗（The Next Hyper-Connected Experience for All）》白皮書，闡述6G願景。該企亦預計6G於2028年投入商用，2030年正式提供服務，時間表與韓國政府所發布的一致。據三星所發布的白皮書顯示，該企研發的6G技術，將達到T級（tera bps級）數據傳輸速率，峰值傳輸速度達到1000Gbps，將會是5G的50倍。

責任編輯: 周俊霖