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【美股焦點】柯達變身藥企遭查內幕交易　巨額貸款暫時停止

即市財經 16:53 2020/08/09

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柯達股價由2美元升到60美元的瘋狂炒作，恐要告一段落，據路透社報道，民主黨議員要求證券交易委員會調查柯達高層，在得知政府貸款消息後的證券交易，美國國際發展金融公司（DFC）於上周五亦在twitter發布推文指，於7月28日已與柯達簽署7.65億美元貸款協議，不過，由於最近有不法行為的指控，引起嚴重關注，在指控清除前，不會作任何進一步的行動。

柯達亦表示，其董事會會委任 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP，啟動內部調查。

【美股焦點】菲林生產商柯達望靠仿製藥翻身　股價急升3倍

柯達於7月28日表示，與美國政府達成協議，獲得7.65億美元貸款，以加快國內生產不同藥物，減少美國對外國資源的依賴。

柯達在消息公布前約處2.1美元，其後股價一度高見60美元，累積最大升幅逾27倍，現時股價已回落至14.88美元，上周五股價大跌7.6%。

記者：譚志偉

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