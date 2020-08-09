▲ 【巴西疫情】死亡破10萬宗 前衛生部長斥總統抗疫不力

巴西疫情持續嚴峻，新冠肺炎死亡個案破10萬宗，為全球第二個國家破10萬宗。巴西最高法院和國會分別宣布，全國哀悼3天及4天。巴西前衛生部長接受媒體訪問時，斥責巴西總統博索納羅在新冠肺炎疫情上處理不當。

巴西衛生部周六指，新冠肺炎累積確診301萬宗，死亡個案增至10萬宗。單日則錄得905宗死亡個案。

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前衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）接受《環球報》（O Globo）訪問時，斥責巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）在疫情上處理不當，又指在他離職後，博索納羅竟任命完全無醫療知識的軍官擔任衛生部長。

曼德塔離任後，由泰奇（Nelson Teich）接任衛生部長一職，他僅上任不足一個月就辭職，泰奇未有公開辭職的原因。有報道指，泰奇是因與博索納羅在抗疫上有分歧，而決定辭職。

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曼德塔又指，現時有10萬個巴西家庭尚未得到政府一句安慰。

博索納羅早前表示，對於所有死者感到遺憾，但是民眾仍要繼續生活，並嘗試找到對抗疫情的方法。

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責任編輯：林嘉莉