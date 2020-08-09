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【中國經濟】畢馬威中國《中國經濟觀察》　居民消費復甦下半年亮點

股樓投資 16:16 2020/08/09

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中國經濟第二季度迅速反彈，令市場驚喜，畢馬威中國發布2020年第三季度《中國經濟觀察》報告，指中國疫情防控和復工復產走在世界前列，居民消費需求的復蘇有望成為下半年中國經濟增長的亮點。

報告指出，從需求端看，第二季投資需求對經濟增長的貢獻率大幅回升，但消費需求仍然偏弱。第二季度，最終消費支出對經濟增長的貢獻率大幅下降至-73.3%，拖累經濟下滑約2.3個百分點。

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疫情防控措施對消費和服務業影響較大，聚集性、接觸性的住宿餐飲等消費活動仍在恢復中。線上消費繼續保持增長趨勢，實物商品網上零售佔社會消費品零售總額比重升至 25.2%，比第一季度提高 1.6 個百分點。

畢馬威中國首席經濟學家康勇認為: 「目前電影院、跨省團隊遊等行業逐漸開始運營，中國正在不斷完善常態化疫情防控和穩定經濟發展之間的協調機制。隨著疫情防控措施有序放開，經濟增長不斷改善，居民消費意願也將得到回升。我們認為，居民消費需求的復蘇有望成為下半年中國經濟增長的亮點。」

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康勇指出，儘管當前經濟復蘇形勢向好，但中小企業生產經營依然面臨不小的困難，重點群體失業率仍然偏高，全國居民實際人均可支配收入尚未恢復到疫情前的水平。同時，地緣政治風險和世界經濟復蘇緩慢也加大了中國經濟面臨的挑戰。

他預期，今年下半年央行將繼續保持較寬鬆的信用政策。財政方面，隨著財政收入增速回升，專項債和國債資金逐步到位，下半年財政支出將進一步加速提升，新基建、新型城鎮化、醫療健康等領域投資增速有望加快。
 

撰文 : 李兆明

經濟 疫情 零售 社會消費品零售總額 畢馬威

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